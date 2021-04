Argentina: El joven que hace reflexionar sobre vacunas y personas con discapacidades

Un comentario poco feliz del presidente argentino, Alberto Fernández, que luego participó de una capacitación sobre el tema, puso de manifiesto las particularidades de las personas con discapacidades y sus familias y hogares durante la pandemia.

El mandatario se había referido a la dificultad de los niños con discapacidad para comprender el problema sanitario y para usar elementos de protección personal. También cómo exponían al personal docente que los asistía.

Muchos niños y familias salieron a responderle e incluso mostrarles su nivel de responsabilidad en los cuidados, incluso ante numerosas dificultades físicas. Y los grandes esfuerzos y sacrificios realizados durante los meses de mayores restricciones. Uno de ellos puso de manifiesto una necesidad que debe ser priorizada: la vacunación.

Iván tiene 21 años, es estudiante universitario, y padece una parálisis cerebral que le acarrea numerosas dificultades para su vida. Para comunicarse más fluidamente, depende de un sistema informático que manipula con sus ojos. Pero no por ello está menos informado y deja de expresar lo que piensa.

De hecho fue Iván quien advirtió a su mamá del revuelo por lo expresado por Fernández, y no al revés. Y emitió una carta abierta al presidente expresando su malestar. Incluso poniéndose a disposición de él para explicarle. También poniendo sobre el tapete que personas como él, pese a los riesgos que tienen, no están priorizados como grupos de riesgo en los planes de vacunación.

“En todo el transcurso de mi vida siempre he escuchado minimizar mi capacidad intelectual. Pero nunca imaginé que un presidente lo haría. Con todo el respeto, estoy en una silla de ruedas, pero no significa que no pueda entender la grave situación del país y del mundo como usted dijo, que las personas con capacidades diferentes no entienden. Esto me hace pensar que muchos de nosotros no recibimos la vacuna porque no entendemos la situación que estamos pasando”, expresó Ivan en una carta que rápidamente se viralizó en redes y medios de comunicación, y en la que además pide al mandatario que se refiera a las personas con discapacidades, no con capacidades diferentes.