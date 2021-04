Argentina y el padre que pide a la justicia que frene un aborto

“Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo", cuenta Franco. Su caso responde a una de las caras más dramáticas del tema y que tiene que ver con una ley del aborto que no involucra a los padres

A poco de cumplirse cuatro meses de la sanción de la ley del aborto en la Argentina, se da a conocer una de las circunstancias más dramáticas que los antecedentes internacionales advertían: el derecho de los padres a querer tener a su hijo cuando la madre quiere el aborto.

Un padre sanjuanino pidió a la justicia local mediante una medida cautelar que interceda para evitar que su exesposa acceda al aborto antes de las 12 semanas. El pedido está en manos de la jueza del Primer Juzgado de Familia en San Juan, Marianela López. Y ya hay cerca de 2.000 firmas de apoyo a que se de lugar al pedido.

“Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo. Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero sólo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada», pidió Franco, cuyo apellido no trasciende por su propia voluntad para no exponer a su pareja, en declaraciones a radio AM 1020 de San Juan, al programa «El dedo en la llaga».

“Todo se focaliza en los derechos de la mujer, pero mi hijo también tiene derechos y nadie puede decidir sobre él. Ya he presentado todo lo que tengo a la Justicia. Ahora espero que por favor entiendan que sólo quiero darle la posibilidad de vivir a mi hijo”, reflexionó. “Es un papá que está presente, que quiere que nazca su hijo, que quiere proteger a su hijo y que está en este momento devastado por la posibilidad de perderlo”, Mónica Lobos, abogada de Franco, a la prensa.

¿Y los padres?

En la ley de interrupción voluntaria del embarazo se explicita que alcanza la voluntad de la persona gestante para solicitarlo, pero no se involucra, pese a las advertencias de muchos durante las semanas del debate, tanto en 2020 como en 2018, a los padres.

En las redes sociales se activó una campaña de acompañamiento a Franco y a su hijo, con el hashtag #TodosconFranco. Incluso algunas figuras políticas han comenzado advertir las incongruencias que el caso refleja. El diputado de la provincia de Santa Fe Juan Argañaraz escribió: “Un padre que solo quiere ver a su hijo nacer, criarlo y cuidarlo. ¿Le van a negar el derecho de ese niño a nacer? ¿El papá no tiene derecho sobre su hijo? Una ley discriminatoria y sectaria como la del aborto no sirve más que para arruinar vidas”.

También la diputada de la provincia de Buenos Aires Catalina Buitrago, quien reclamó por un “un papá (que) llora ante la justicia para que dejen vivir a su hijo”. Y pidió hacer que «el pedido de Franco sea escuchado”.

El medio local Telesol entrevistó a la abogada Guadalupe Illlanes, quien contraria al amparo del padre, expresó: “No podemos hablar de paternidad si no hay un deseo de la madre de llevar adelante un embarazo. Aquí no hay embarazo hasta que la mujer lo decida. Aquí no existe ningún caso, aquí lo que existe es una persona que quiere obligar a otra a llevar adelante el embarazo sin el consentimiento de la mujer”.

La jueza que tiene a su cargo la cautelar debiera responder en las próximas horas a la solicitud. Esto porque el embarazo cursa la semana 12. De acuerdo a la ley, los abortos pueden realizarse sin causa hasta la semana 14. De cómo evolucione este caso pueden llegar a depender otros antecedentes.