Consejos de una librera para escoger el libro idóneo para cada persona

Para celebrar el Día del Libro este 23 de abril, fiesta de San Jordi, nos ponemos en manos de una veterana de los libros

¿Cómo acertar cuando nos disponemos a comprar un libro? ¿Nos podemos guiar por las campañas publicitarias, los descuentos o los premios literarios? ¿Qué libro será adecuado para un adolescente? Hay un montón de preguntas que nos surgen cuando nos asomamos al mar de libros que hay en una librería.

Lourdes Sidera, una librera veterana, con más de 30 años de experiencia a sus espaldas, nos da algunos consejos para acertar sobre cómo escoger un libro. Al mismo tiempo, paseamos por la galería fotográfica como si fuera el mostrador de una librería:

1 Un paso más allá de vender: recomendar.

Esta librera está en el mostrador de la librería Troa Empúries, de Girona. Le gusta hablar con los lectores y lleva más de tres décadas «aprendiendo de ellos y disfrutando», dice: con los que no saben qué quieren comprar, los que son devoradores de novelas de 800 páginas, los amantes de la poesía o el ensayo, los que comienzan…

«El trabajo en la cadena de librerías Troa tiene una señal de identidad muy clara: nosotros no vendemos libros sin más, sino que nos dedicamos a recomendar libros. Luego es el lector quien decide qué prefiere llevarse.»

Sidera cree que es importante «no acudir a una librería que sea una tienda de productos como si fueran un electrodoméstico sino acudir a quien te puede asesorar. Así acertaremos más en la elección de un libro, para nosotros o para otra persona.»

A la pregunta de los clientes ‘¿este libro se puede leer?’, Lourdes Sidera afirma que «no somos la conciencia de nadie, así que el lector deberá preguntarse, después de recabar la información: ‘¿me conviene leer este libro o no?’.»

2 Busca libros que creen pensamiento.

«Da igual si hablamos de novela romántica o de policíaca o cuento infantil. Los buenos libros son los que nos ‘hacen personas’, los que forman de alguna manera: por los valores que transmiten, por el aprendizaje que podemos sacar de ellos… Incluso cuando alguien pide un libro para descansar y distraerse, hay obras que le ayudarán más que otras según su contenido.»

3 Ten especial atención a los libros para niños y adolescentes.

«Hay muchísimos libros para niños y adolescentes. Es un momento ideal para fomentar la lectura en los más pequeños, a despertar su imaginación y para enseñarles a tener espíritu crítico«.

«Están apareciendo clásicos con ediciones en las que se ha adecuado el lenguaje al siglo XXI para hacerla más cercana a los preadolescentes de hoy. Por ejemplo, hay una edición reciente de ‘Los Cinco’ de Enyd Blyton. Siguen disfrutando con esas historias.»

«Pero diría también a los padres que vigilen, porque están muy de moda los libros de instagramers o bestsellers para jóvenes que por desgracia tienen un fuerte contenido consumista y erótico.»

«Cuando una madre me habla de algunos autores y autoras que son youtubers o instagramers, les digo que primero los lean ellos y así sabrán qué están leyendo sus hijos. La literatura para 15 años de hoy no es la misma que la lectura de cuando nosotros teníamos 15 años. Por ponerte un ejemplo, en las novelas que los de mi generación leíamos podías encontrar que una chica se arreglaba delante del espejo para quedar con el chico que le gustaba y se preguntaba qué maquillaje iba a usar. Ahora esa misma chica se pregunta qué ropa interior se va a poner.»

«Me gustaría que los padres fueran más conscientes de lo que leen sus hijos, aunque en global todo sean libros, porque es importante fijarse en el contenido que les transmiten«, aconseja.

4 Olvídate de la propaganda.

«El sector editorial es un negocio y el objetivo es hacer dinero. Pero eso no significa que debamos seguir lo que nos dice quien nos ve solo como un consumidor que gasta. Así que yo recomendaría, de entrada, no hacer caso de los libros que vienen apoyados por un premio o que tienen una gran campaña de publicidad. ¡Que el marketing no nos esclavice!»

Sidera explica que, en el caso de los libros en español, «últimamente han nacido editoriales pequeñas e independientes que hacen muy buena selección de títulos. Quizá no se oye hablar tanto de ellas pero son extraordinarias. Por ejemplo, se me ocurren Libros del Asteroide, Salamandra, Minúscula, Acantilado… Tienen un catálogo muy cuidado y de entrada son signo de calidad.»

5 Amantes del bestseller.

«El marketing nos ha metido en la obsesión por los bestseller. Pero a la hora de comprar un libro, vale la pena saber que la mayoría de ellos aguantan una temporada y poco más. Ese también debería ser un criterio para escoger qué compro para enriquecer la biblioteca de mi casa, ¿no?»

A los amantes de la novela histórica le advierte que «hay autores que ambientan su novela en hechos del siglo XV y XVI o en la Edad Media, pero con una mentalidad actual que hace que sean historias insostenibles o malinterpretadas».

En cambio, propone autores bien documentados que ayudan a conocer la Antigua Grecia como Madeline Miller y su «Canción de Aquiles»; la época de Shakespeare como Maggie O’Farrel y su «Hamnet»; o la antigua Unión Soviética, por ejemplo Vasili Grossman con «Vida y destino».

7 Atentos a los «descubrimientos».

A los libreros nos llegan más de mil títulos distintos cada mes. Así que es imposible leerlos todos. Pero en Troa existe un equipo de lectores que lee y hace informes para poder orientar al público. «En ese trabajo, tienes de vez en cuando alegrías porque se descubren autores nuevos que son de calidad», dice.

Para este Día del Libro 2021 recomienda dos nombres descubiertos recientemente: el novelista griego Theodor Kallifatides, del que ya están en español tres obras («Madres e hijos», «Lo pasado no es un sueño» y «Otra vida por vivir»), y el poeta español Jesús Montiel, autor de obras como «Sucederá la flor» o «Lo que no se ve»».

6 Los clásicos, caballo ganador.

«Los clásicos han superado la piedra de toque del tiempo. Tolstoi, Dostoyevski, Shakespeare… Son autores que han descubierto qué hay en el alma humana. Jane Austen, Charlotte Brontë…»

«Recomiendo, por ejemplo, «Mujercitas», porque mucha gente cree que es un libro juvenil y qué va, es la primera novela feminista.»

«Este año hay reediciones de clásicos como «Jane Eyre» con portadas muy atractivas o ediciones juveniles.»