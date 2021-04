El papa Francisco pide “reformar” la deuda de países más pobres

El pontífice envío una carta a los participantes de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno - Andorra 2021.

El papa Francisco ha pedido hoy la renegociación de la deuda de los países más pobres en una carta enviada con motivo de la conclusión de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Andorra – desarrollada en directa streaming – del 20 al 21 de abril de 2021.

En su misiva, el Papa invitó a “reformar la «arquitectura» internacional de la deuda”, como respuesta común “a la pandemia”, pues “la renegociación de la carga de deuda de los Países más necesitados es un gesto que ayudará a los pueblos a desarrollarse, a tener acceso a las vacunas, a la salud, a la educación y al empleo”.

Tal gesto – destacó Francisco- debe ir acompañado por la puesta en práctica de sólidas políticas económicas y por una buena administración que llegue a los más pobres.

De esta manera, invitó a los países iberoamericanos a “unir esfuerzos para crear un nuevo horizonte de expectativas donde el beneficio económico no sea el objetivo principal, sino la tutela de la vida humana”.

En este sentido, remarcó que “es urgente considerar un modelo de recuperación capaz de generar soluciones nuevas más inclusivas y sostenibles, dirigidas al bien común universal, realizando la promesa de Dios para todos los hombres”.

Exhortó a trabajar por “una férrea voluntad política que tenga la valentía de decidir cambiar las cosas, principalmente las prioridades, para que no sean los pobres los que paguen el costo más alto de estos dramas que están golpeando a nuestra familia humana”.

Víctimas de la pandemia

El Papa en primer lugar recordó a los “millones de víctimas y de enfermos”, personas de toda “cultura, credo, estrato social y económico”.

“Todos hemos visto cómo han impactado en tantos niños y jóvenes las consecuencias de esta trágica situación y seguimos con preocupación los efectos que pueda tener para su futuro”.

Y elogió “la ardua labor de los médicos, enfermeros, personal sanitario, capellanes y voluntarios, que, en esos difíciles momentos, además de tratar a los enfermos, con riesgo de sus vidas, han sido para ellos el familiar y el amigo que les faltaba”.

Vacunas para todos

Al reconocer los esfuerzos en la búsqueda de una vacuna efectiva para el Covid-19 en tan breve tiempo, Francisco reiteró que la inmunización extensiva debería ser considerada como un “bien común universal”.

Esto requiere – formuló el Papa – acciones concretas que inspiren todo el proceso de investigación, producción y distribución de las vacunas.

En este ámbito, invitó a crear nuevas formas de solidaridad a nivel internacional, con mecanismos dirigidos a garantizar una distribución equitativa de las vacunas.

Una posición a favor “de los más vulnerables y necesitados”. “En diversas ocasiones he señalado que de esta pandemia tenemos que salir “mejores”, pues la crisis actual es una ocasión propicia para replantear la relación entre la persona y la economía”.

La carta del Papa estuvo dirigida a la Sra. Rebeca Grynspan Mayufis, Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana. Grynspan en su discurso recordó la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, que murió en una epidemia de peste ocurrida en la entonces Nueva España, el 17 de abril de 1648.

«Yo no estimo tesoros ni riquezas;. y así, siempre me causa más contento. poner riquezas en mi entendimiento. que no mi entendimiento en las riquezas».

La Secretaria General también rememoró a las víctimas de la pandemia actual e instó a los países a buscar soluciones concretas contra la desigualdad y para salir de las actuales dificultades sanitarias, económicas y sociales, a través de propuestas efectivas para una «transformación equitativa».

La Cumbre

El encuentro reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países Iberoamericanos bajo el lema «Innovación para el desarrollo sostenible. Objetivo 2030.

Iberoamérica frente al reto del coronavirus” con, sobre la mesa, temas centrales de la actualidad como la recuperación económica, el acceso a las vacunas y el efecto de la crisis sanitaria sobre los grupos más vulnerables.

Asimismo, los organizadores esperan aprobar la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno, el Compromiso de Andorra sobre Innovación para el Desarrollo Sostenible, el Programa de Acción de la Cumbre así como diferentes Comunicados Especiales.