Tenía un contrato con la Roma… prefirió firmar con Dios

Nueve nuevos sacerdotes recibirán la consagración en Roma. Entre ellos dos latinoamericanos. Estas son algunas de sus historias

«Estaba jugando a un gran nivel, la Roma me llamó para una prueba», recuerda Samuel Piermarini, 28 años y gran apasionado del fútbol. Al final del entrenamiento, Stramaccioni me llamó y me dijo: «Así que Piermarini, ¡puedes firmar con nosotros! Pero le contesté que no podía. Luego, entró en el seminario romano Redemptoris Mater y, el próximo domingo, llegará otro contrato, pero con Dios: la ordenación presbiteral: «¡No puedo esperar!», dijo.

Samuel, es uno de los nueve sacerdotes que recibirán la consagración por parte del papa Francisco este domingo. Ellos se formaron en los distintos seminarios de Roma. Hay dos latinoamericanos en la lista. Un colombiano y un brasileño.

Por contrato, tenía que rezar el Rosario…

«Cuando tenía 15 años empecé a trabajar para un señor anciano, le ayudaba con el ordenador. En el contrato de trabajo estaba claramente escrito que todos los días tenía que rezar con él y rezar el Rosario. Lo que al principio veía como una imposición se convirtió en una necesidad para mí». Contó Mateus Enrique Ataide Da Cruz, 29 años, nació en Brasil, en Afogados da Ingazeiras, y se trasladó a Roma hace siete años, para asistir al Seminario de Nuestra Señora del Divino Amor.

Palabras similares a las de Diego Armando Berrera Parra, colombiano, 27 años: «Una vez que terminé el bachillerato, en Colombia -dice-, hice trabajos voluntarios en la cárcel de menores y en una fundación para drogadictos. Allí nació mi deseo de poder ayudar y servir a los demás para siempre».

Primera ordenación tras la pandemia

El papa Francisco, como obispo de Roma, volverá a ordenar sacerdotes en su diócesis tras la pausa que tuvo que realizar a causa de la primera ola de contagios por el coronavirus en Italia. El rito que recuerda «el buen pastor» que «da la vida por las ovejas» será la ocasión. Este domingo, 25 de abril, 9 (hora de Roma), el Papa presidirá el rito en la Basílica de San Pedro en la misa en el cuarto domingo de Pascua 2021.