La súplica de una religiosa: “¡Guayaramerín (Beni) se muere! Salvemos vidas”

Si no eres de Bolivia tal vez sea la primera vez que escuches el nombre de esta localidad, pero el grito de esta religiosa no te dejará indiferente.

Efectivamente, la protagonista de esta súplica es la hermana Teresa Ruiz, sierva de María “Ministra de los enfermos”. El sitio al que hace referencia es Guayaramerín. Se trata de una ciudad Bolivia ubicada en el departamento de Beni, frontera con Brasil, a orillas del río Mamoré por la cuenca del Amazonas. Es sobre este lugar, en la provincia Antonio Vaca Díez, que la religiosa lanzó lo siguiente, reproduce Iglesia Viva:

“La población de Guayaramerin frontera con Brasil se muere, se muere, porque no son entubados, se muere porque no tienen respirador, se muere porque no hay terapia intensiva, se muere por negligencia de los sectores de salud. Están dejando a la población que se muera. Hoy me tocó a mí, pasar por el dolor de perder una familiar, otro día será a otra persona, a otras familias y así cada día van sumando los decesos”.