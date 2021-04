¿Qué es el Maniqueísmo? ¿Quién fue Mani?

Da origen a muchos nuevos movimientos religiosos y sectas esotéricas. Viene bien conocer su historia

Mucho se usa la palabra “maniqueo” para referirse a quienes reducen la realidad o la simplifican de forma dicotómica o binaria, como si todo fuera blanco o negro. Pero en realidad, el maniqueísmo es una doctrina milenaria, una forma de gnosticismo surgida en el siglo III d.C. cuyas doctrinas se mantienen, aunque con variaciones, en muchos nuevos movimientos religiosos y sectas de inspiración gnóstica o esotérica.

Su fundador, Mani o Manes nació el 14 de abril del 216 de nuestra era

Originario de Hamadán, al norte de Babilonia comenzó a predicar en Persia. Durante 30 años bajo la protección de Sapur I, pudo educar a sus discípulos y redactar sus escrituras, organizar su iglesia y enviar misioneros a Oriente y Occidente.

Bajo el reinado de uno de los hijos de Sapur I, se intentó imponer el mazdeísmo como religión oficial y eliminar todo culto extranjero, lo que llevó a que se detuviera a Mani y tras un breve proceso se lo encarcelara en Gundesapur (Bélapat) en Susiana. Mani murió un lunes, probablemente el 26 de febrero del año 277, extenuado tras casi treinta días de torturas. Finalmente fue decapitado y su cabeza se expuso en una de las puertas de la ciudad.

Con anterioridad a descubrimientos del siglo XX se tenía información de Mani por las polémicas cristianas con su doctrina, pero tras nuevos descubrimientos de fuentes orientales, historiadores árabes y de las religiones asiriobabilónicas, se han profundizado los estudios históricos sobre Mani y la religión fundada por él, que en menos de un siglo se extendió por Oriente y Occidente.

En el noroeste de la India creyeron que era Budha que había vuelto a la tierra y su misión universalista de “llevar el mensaje a todas las lenguas y ciudades” lo convirtieron en una de las religiones más importantes y extendidas del mundo antiguo. Las doctrinas de Mani, especialmente su dualismo radical, llegarán a influir en diversidad de tradiciones religiosas.

Las obras maniqueas y sus rituales fueron traducidos a diversas lenguas en la antigüedad

Sus doctrinas se divulgaron por el Imperio romano y el Imperio sasánida, llegando durante la Edad Media a entrar en contacto con el mundo islámico, llegando también a India y China. San Agustín, que incursionó en el maniqueísmo en sus años de búsqueda filosófica y espiritual, antes de convertirse al cristianismo, dedica gran parte de sus obras apologéticas a confrontar esta doctrina y a refutar sus enseñanzas, incluso en varias cartas a amigos maniqueos.

Doctrina maniquea

Cuenta la tradición maniquea que Mani oyó una voz que le ordenaba: “No comas carne, no bebas vino, mantente alejado de las mujeres”, que determinó su comportamiento y gran parte de los preceptos maniqueos.

Como gnosis dualista, sostiene que hay dos principios separados radicalmente: la Luz y las Tinieblas, existiendo dos principios en oposición: un dios bueno y un dios malo, un principio que es fuente del bien y un principio que es fuente del mal. El mismo ser humano está compuesto de un “yo demoníaco” identificado con cuerpo y alma, a su vez que el “yo luz” o “yo divino” se identifica con el espíritu que debe separar el alma del cuerpo, uniéndola al espíritu para la liberación final.

El cuerpo y por extensión la materia, es la causa de todos los males. Clasificaba a sus seguidores entre “elegidos” que no podían mantener relaciones sexuales, y los “oyentes” o el pueblo, que sí podían tener relaciones sexuales, pero se les aconsejaba no tener hijos para no reproducir la materia. En la comunidad los elegidos pasaban su tiempo en oración, practicaban el celibato y eran vegetarianos. Estaba establecido que los elegidos al morir alcanzaban el Reino de la Luz. En cambio, dentro de la comunidad maniquea los oyentes debían servir a los elegidos, podían contraer matrimonio y a su muerte tendrían que reencarnarse en elegidos. La victoria final de la luz sobre las tinieblas coincidiría con el apartamiento total de ambas como en el origen.

Mani se presenta como el Paráclito anunciado por Jesús, que revelaría la plenitud de la verdad, a quien se le ha revelado el misterio oculto escondido a los mundos y generaciones. Esos misterios son esencialmente el dualismo de la Luz y las Tinieblas, la creación del mundo y en qué consiste la salvación.

La principal celebración del maniqueísmo era el Bema, celebrado una vez al año, con ritos y significados paralelos a la pascua cristiana, pero en vez de meditar sobre Jesucristo, se centra en la pasión de Mani, realizando ayunos previos a la celebración. Aunque originalmente el Bema era un asiento que usaba el obispo en la Iglesia cristiana siríaca, desde donde se leía el evangelio, en los templos maniqueos le llamaron Bema a un trono de cinco escalones, siempre vacío porque era el asiento de Mani.

En su sincretismo religioso incorporan a otras figuras como Zoroastro, Platón, Jesucristo o Buda, entre otros, como enviados a la humanidad para ayudarla a liberarse de la materia y de las tinieblas, siendo Mani el profeta definitivo, la plenitud de la revelación que vino a manifestar todos los misterios ocultos.

Una de las doctrinas más cuestionadas por los autores cristianos a lo largo de los siglos, no solo fue el dualismo, sino la negación de la responsabilidad humana por los males cometidos, ya que no serían actos producidos por la voluntad, sino del domino del poder de las tinieblas sobre nuestra vida.

Actualidad de las ideas maniqueas

En varios movimientos cristianos, gnósticos y esotéricos, las doctrinas maniqueas siguen vivas, aunque descontexualizadas de las mitologías originales y de los ritos de la religión fundada por Mani. De hecho, cuando en algún grupo religioso se piensa que todo lo malo que hace el ser humano no es por su libertad, sino por obra del demonio o de fuerzas oscuras sobrenaturales, está más cerca de Mani que de Jesucristo.

Cuando rebrotan las formas radicales de dualismo, ya sea la luz versus tinieblas, creyentes versus mundanos, materia versus espíritu, alma versus cuerpo, se introduce la visión maniquea de la realidad.

El desprecio del cuerpo y de la sexualidad es también una forma maniquea que influyó negativamente en autores cristianos de varios siglos y se puede ver en la actualidad en algunos libros de espiritualidad con un trasfondo pesimista sobre la condición corpórea.

Y es en este sentido, en el que se usa en el lenguaje filosófico o teológico en la actualidad, como forma de adjetivar formas de dualismo que presentan la realidad siempre en oposición.

Si bien el cristianismo ha tenido otras influencias dualistas, de la filosofía platónica y neoplatónica, las diversas formas de gnosticismo que han perdurado a lo largo de la historia han dado lugar a formas de maniqueísmo que están presentes en una gran diversidad de movimientos religiosos y autores de espiritualidad contemporáneos.