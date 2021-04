Falso que pedimos dinero para beatificar a Aldo Moro

La Congregación para las Causas de los Santos responde a las acusaciones contra alto funcionario curial a quien se le atribuyó pedir dinero para ‘mover la fábrica de santos y beatos’.





La Congregación para las Causas de los Santos ha respondido hoy a las acusaciones lanzadas por Nicola Giampaolo, autodenominado ex postulador de la causa de Aldo Moro; contra el subsecretario de dicha congregación monseñor Boguslaw Turek.

Según el acusador, el alto prelado de la Curia romana ‘supuestamente’ habría pedido 80.000 euros para ‘desbloquear la causa’ del político democristiano secuestrado y asesinado violentamente por las Brigadas Rojas en 1978, amigo de papa Pablo VI, quien fuera primer ministro de Italia dos veces.

Argumentación para las Causas de los Santos

En referencia a estas afirmaciones, la Congregación para las Causas de los Santos argumentó:

En primer lugar, “en la Congregación no hay alguna Causa de beatificación ligada al respetable Aldo Moro. Por lo tanto, en consecuencia el Sr. Giampaolo Nicola no ha sido jamás ratificado por este Dicasterio como postulador de la Causa en cuestión”, afirma la nota divulgada por la Santa Sede.

“En el mes de abril de 2018 esta Congregación ha sido informada que los promotores de la Causa del respetable Moro autónomamente revocaron al Sr. Nicola Giampaolo el mandato de postulador para la fase diocesana pasando a nombrar uno nuevo.

Cabe notar, por ende, que la presunta petición financiera, no podría ser pretendida por el Sr. Giampaolo en el mes de junio 2018, como sugiere, en cuánto no ocupaba el papel de postulador”.

El dicasterio afirma asimismo que el nombre de Giampaolo no aparece de alguna manera acreditado entre los postuladores oficiales, así como esta persona indica en su hoja de vida laboral, así concluye la nota datada el 9 de abril.

El estiércol del diablo

“Lo sterco del diavolo”, (el estiércol del diablo), es el titulo del reportaje transmitido este martes en la noche, 12 de abril de 2021, en la televisión publica italiana, RAI, en el programa Report.

El reportaje ha producido escándalo, además porque cita el testimonio de Maria Fida Moro, hija del político italiano declarado ‘Siervo de Dios’. La mujer aseguró haber recibido una carta ‘amenazante y vulgar’ por parte del ex prefecto, Angelo Becciu.

En esa misiva, según la señora Moro, el cardenal Becciu, le consideraba loca, paranoica y desestimaba unilateralmente atender su denuncia.

“Recibí apoyo y comprensión por parte del Papa Francisco”, anotó la hija de Aldo Moro, quien afirmó haberse reunido con Francisco en Casa Santa Marta de manera privada. En ese coloquio el Papa se había demostrado informado de los hechos.

“Me parece que ya ha sido suficientemente castigado”, dijo Fida Moro, aludiendo a que esas fueron las palabras del Papa al referirse a la desatención de Becciu.

En la reconstrucción periodística de Report, el encuentro entre Francisco y Maria Fida Moro tuvo lugar después del 25 de septiembre de 2020, cuando el mismo cardenal Becciu defenestrado afirmó en una conferencia de prensa en Roma que el Papa Francisco ya no le tenía confianza.

El subsecretario Bogusław Turek, también dirigió una carta abierta al periodista Giorgio Mottola, quien hizo la investigación para Report para desmentir las acusaciones.

“Nunca he tratado ni he tenido nada que ver con la Causa de Aldo Moro, entre otras cosas porque todavía no se ha presentado al Dicasterio. De hecho, el Vicariato de Roma, al que se ha solicitado la apertura del relativo proceso diocesano, no se ha dirigido al Dicasterio para pedir autorización para iniciar la Causa”, firma monseñor Turek en su defensa.