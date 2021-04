¿Es un gimnasio lugar de evangelización para sacerdotes?

Cuatro sacerdotes populares en las redes sociales muestran que no sólo es sano practicar deporte, sino que además puede formar parte del propio ministerio

Gimnasios y salas de crossfit están cada vez más concurridos y su clientela es muy diversa. Algunos sacerdotes han encontrado allí un filón en donde llevar a cabo el consejo de San Agustín: «Cuida tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre, y cuida tu alma como si fueras a morir mañana».

Afirman que deporte y fe van de la mano. Ven los gimnasios como una «puerta para muchas otras que pueden descubrir en la Iglesia», unos centros donde fortalecer músculos y espíritu.

Acompañamiento

El Papa Francisco dedica parte de su magisterio al «acompañamiento de las personas» allá donde están. Algunos sacerdotes han visto que entre pesas y cintas de correr hay hueco para acercar a Dios a la gente.

Quizás algunos puedan caer en la tentación de pensar que los gimnasios son sólo lugares de atracción para una clientela que vive de la superficialidad y del culto al cuerpo. Pero la clientela es muy variada: muchos concurren por amor al deporte, otros incluso por recomendación médica para superar o rehabilitar alguna dolencia, los hay incluso para conocer gente en un ambiente sano, otros como forma de liberar tensión y estrés.

Sacerdotes que acuden a los gimnasios sostienen que este tipo de entrenamientos pueden ayudar en el plano pastoral: igual que se escalan los ejercicios para progresas, se puede hacer lo mismo con la vida cristiana para crecer espiritualmente.

También ven enseñanza en los gimnasios, donde se establecen «comunidades», y cuando alguien falta se le echa de menos. Creen que lo mismo debería pasar en las parroquias, echar en falta a alguien cuando por los motivos que sea dejan de acudir a misa y brindarles el apoyo y acompañamiento necesario.

El Padre Capo

A sus 51 años, este sacerdote impone por su físico. El Padre Rafael Capo hace culturismo o bodybuilding. Comenzó a levantar pesas en secundaria como una forma de completar su entrenamiento en atletismo en Puerto Rico. Ahí encontró un camino hacia Dios. Una práctica que le acompañó en su paso del seminario al sacerdocio.

@FatherCapo

Actualmente es un misionero de la Caridad elegido por el Papa Francisco. Sostiene que todo está conectado: “cuerpo, mente, espíritu, y cómo se convierte en una forma de estar en forma para el ministerio, estar en forma para la vida, estar en forma para el reino de Dios”.

@FatherCapo

El Padre Capo ve especialmente una oportunidad de llegar a los jóvenes. En Estados Unidos imparte conferencias de acompañamiento a jóvenes para evangelizar. Cuenta cómo a través del fitness en los gimnasios ha conseguido acercarse, hablar, conversar y profundizar con muchos jóvenes.

@FatherCapo

También ha invitado a sus compañeros de gimnasio a la Iglesia, a que le acompañen. Y ahí han encontrado a Dios. Incluso, ha destacado cómo el uso combinado de la evangelización en estos centros de entrenamiento y las redes sociales bien utilizadas son muy eficaces en la misión.

@FatherCapo

Son cada vez más los que le preguntan a través de Instagram sobre sus rutinas y ejercicios, y eso da pie a la conversación personal.

Don Ricardo Esteves

Este sacerdote joven conecta fácilmente con los jóvenes. Es uno de su generación. Aunque a veces eso le ha costado la incomprensión de algunos feligreses. Le llamaban el ‘cura cachas’.

@padrericardoesteves

Sin pretenderlo, revolucionó las redes sociales, donde aparecen fotos suyas en la playa o entrenando, además de muchas otras ejerciendo el sacerdocio. Es párroco en Valença do Minho en Portugal, donde sus eucaristías están abarrotadas. Llegó a su parroquia anterior en Caminha con apenas 25 años. Los feligreses no entendían por qué iba a la playa y al gimnasio.

@padrericardoesteves

Pero diez años después recogían firmas para que no le trasladasen a su actual parroquia. Se ganó a los feligreses con su sencillez y por sus iniciativas en favor de la beneficencia.

@padrericardoesteves

Y defiende su vocación: “no soy cura porque solo quiera ayudar, si no me habría hecho bombero. La vocación es algo interior, no se explica, es casi como el amor, se siente”.

Thor, o el Padre Oskar

“Me apasiona el crossfit y amo a Cristo por encima de todo”, dice Oskar Arngården, de 35 años.

@kettlebellpriest

El caso de este sacerdote de la iglesia luterana sueca es quizás el más conocido. Ha sido objeto de reportajes y entrevistas en revistas de entrenamiento como Men´s Health. Su parecido con el actor que da vida a Thor (Chris Hemsworth) también le ha popularizado.

@kettlebellpriest

Sus vídeos son tremendamente seguidos en redes sociales, y alterna los de entrenamiento con otros en los que aparece en actos litúrgicos.

@kettlebellpriest

Sus más de 42.000 seguidores pueden leer también sus mensajes, siempre con trasfondo cristiano. Le gusta hablar de la gracia de Dios y transmitir a sus seguidores que Jesús les ama y les acepta.

Stephen Gadberry

Este sacerdote de la diócesis de Arkansas es entrenador oficial de crossfit.

@fatherstephenjgadberry

Es famoso en Estados Unidos porque participó en el programa de televisión American Ninja Warrior, un programa de destreza y superación de obstáculos.

@fatherstephenjgadberry

Considera que su vocación sacerdotal puede estar unida a su deporte favorito: “Ser entrenador y sacerdote me permite disfrutar ayudando a otros a ponerse física y espiritualmente en forma, y siento una gran alegría cuando veo que se interconectan ambas facetas”, señala.