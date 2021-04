Cómo resolver los conflictos del día a día

Encontrarse con personas difíciles o con personas con las que constantemente entras en conflicto, no es fácil. Hace falta tener mucha caridad. Es una batalla continua.

Por suerte para nosotros, el amor de Dios brilla radiante como el sol incluso a través de nuestras ventanas manchadas, y, aunque fallemos, Dios no deja de poner amor en nuestra vida.

Por tanto, se trata de cuánto estamos dispuestos a recorrer el camino del amor en nuestras relaciones.

El Señor nos dice en Mateo 7, 25:

“Cayó la lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon la casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca”.

El fundamento, la roca del amor surge del reconocimiento de la belleza y dignidad de toda vida humana.

Por tanto (incluso cuando alguien es difícil) estamos llamados a desear su bien porque Dios desea su bien.

“Yo pienso a veces que si se nos concediera por una gran gracia de Dios descubrir lo que en nuestra alma es realmente nuestro y lo que debemos a los demás, nos impresionaría comprobar qué cortas fueron nuestras conquistas personales. ¿Qué seria yo ahora sin todo lo que recibí de prestado de mis padres, mis hermanos, amigos? ¿Cuántos trozos de mi alma debo a Bach o a Mozart, a Bernanos o a Dostoievski, a Fray Angélico o al Greco, a Francisco de Asís o Tomás de Aquino, a mis profesores de colegio o seminario, a mis compañeros de ordenación y de trabajo, a tantos como me han querido y ayudado? Me quedaría desnudo si, de repente, me quitaran todos esos préstamos”.

Martín Descalzo