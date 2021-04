La conmovedora historia de dos vecinos y un dúo de pianos

Dos desconocidos encontraron apoyo y consuelo cuando más lo necesitaban

Una historia reciente en TikTok mostró cómo dos vecinos encontraron compañíay un nuevo impulso de vida durante la pandemia a través del amor compartido por el piano.

La conmovedora historia comenzó cuando Giorgio Lo Porto escuchó a su vecino tocar el piano al otro lado de la pared. Giorgio es italiano y vive en Roma, y ​​decidió ponerse en contacto con el vecino y él (no sabía si era hombre o mujer) le dejó una nota pidiéndole que tocara My Heart Will Go On, según lo informado por Upworthy.

El misterioso vecino estuvo de acuerdo, lo que llevó a Giorgio a sugerir tocar a dúo desde la comodidad de su propia casa. Comenzó a las 2 de la tarde, y cuando paró, su vecino continuó. Con el tiempo, los duetos entre dos completos desconocidos se convirtieron en una cita habitual de fin de semana.