¿Estás pensando en este momento abandonar?

No lo hagas. Dios te necesita. Quiere que reflejes su amor al mundo entero.

No caigas en esa terrible y sutil tentación de abandonar tu apostolado.

La Iglesia, el mundo, la humanidad, necesitan tus buenas acciones, tus oraciones fervorosas y de tu apostolado.

¿Sabes qué es lo que más le duele a Jesús? Nuestra indiferencia brutal a su amor. No lo hagas tú. No seas indiferente a su llamado.

Responde al amor, amando, llevando adelante tu apostolado, haciendo lo que Jesús un día te pidió y tú lo sabes.

Jesús se quejó con santa Faustina con estas dolorosas palabras:

A veces te sientes incomprendido, piensas que no toman en cuenta tus ideas, que nadie te hace caso o estás cansado y crees que pierdes tu tiempo en ese apostolado, que mejor otro lo haga.

Hay un problema, Jesús no se lo pidió a otro, sino que te lo confió a ti.

Te comparto este hermoso video de una abuelita que un día escuchó desde el sagrario la voz de Jesús que le hacía una petición y le encomendaba una misión.

Ella, a pesar de su edad, respondió “Aquí estoy, haré lo que me pides.” La entrevisté hace años sorprendido por lo que hizo.

Con esos pensamientos, de abandonar tu apostolado, me recuerdas a Moisés cuando Dios le pide que saque a su pueblo de Egipto que vaya a hablar con el Faraón.

Moisés no lo aceptó a la primera, aun sabiendo que era Dios quien se lo pedía. De mil maneras se excusó y trató de zafarse. Le decía a Dios que era mejor que otro lo hiciera y no él.

Es un dialogo maravilloso que refleja lo que estás viviendo, pensando en este momento crucial. Léelo con atención:

«Moisés dijo a Yavé: «Mira, Señor, que yo nunca he tenido facilidad para hablar, y no me ha ido mejor desde que hablas a tu servidor: mi boca y mi lengua no me obedecen.» Le respondió Yavé: «¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno hable y otro no? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego o sordo? ¿No soy yo, Yavé? Anda ya, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar.»

Pero él insistió: «Por favor, Señor, ¿por qué no mandas a otro?»

Esta vez Yavé se enojó con Moisés y le dijo: «¿No tienes a tu hermano Aarón, el levita? Bien sé yo que a él no le faltan las palabras. Y precisamente ha salido de viaje en busca tuya y, al verte, se alegrará mucho. Tú le hablarás y se lo enseñarás de memoria, y yo les enseñaré todo lo que han de hacer, pues estaré en tu boca cuando tú le hables, y en la suya cuando él lo transmita».