George Dennehy: toco la esperanza con mis pies

Ese-sin-brazos es el apodo en las redes sociales de George Dennehy, un joven músico estadounidense de 26 años.

Los alias virtuales se eligen a menudo para ofrecernos una máscara, la suya es como un dedo que señala.

Durante muchos años, George ha sido considerado el sin brazos, una discapacidad que lleva consigo desde que nació.

De esta discapacidad sacó un gran talento: toca el violonchelo, la guitarra y el piano y lo hace con los pies.

George Dennehy nació en Rumanía y fue abandonado de inmediato en un orfanato debido a su grave discapacidad.

Además de haber nacido sin brazos era un niño muy frágil, al punto que ya le habían redactado el certificado de defunción:

George no murió, pero pasó 3 años terribles en ese orfanato rumano:

Me despreciaban y me dejaban en un rincón -dice-. Me consideraban irrecuperable, pero los padres que me adoptaron, para ellos yo no fui para nada irrecuperable. (Ibídem)