Esta joven perdió una pierna para salvar a su amiga

Para Giulia, un momento decisivo de conciencia fue conocer a otros niños y jóvenes en sus mismas condiciones. Ponerse una prótesis no es un camino rápido, y es un tiempo largo y lento en el que no solo ha ganado una nueva extremidad, sino también un aspecto renovado:

La primera vez que fui al Centro de Prótesis de Budrio, cerca de Bolonia, conocí un mundo en el que incluso me sentí afortunada. Hubo quienes estaban mucho peor que yo, hubo niños que luchaban por sobrevivir. ¿Por qué no yo? Me di cuenta de que llorar sobre mí misma no me ayudaría, así que comencé a renacer y ahora aquí estoy. Tengo mi primera prótesis temporal, me paro, camino, subo y bajo escaleras… solo tengo que mejorar en seguridad.