“Hoy existen muchas formas de adorar a Jesús”

Entrevista al director de cine Jorge Pareja, que estrena el filme ‘Vivo’, un documental sobre la Eucaristía

Gracias a Bosco Films, el próximo 9 de abril llega a las salas de cine españolas ‘Vivo’. Se trata de un elocuente documental sobre la potencia de la Eucaristía, vertebrado a través de cuatro impactantes testimonios, que han revolucionado por dentro a sus protagonistas. Buena manera para afianzar nuestra Fe tras la Semana Santa.

Por fortuna, hemos podido hablar con su director, Jorge Pareja, que a sus 44 años demuestra estar en posesión de una gran madurez narrativa, tanto en la forma como en el fondo del mensaje. Estas son sus respuestas.

¿Cuál es el origen de ‘Vivo’?

Todo este proyecto se remonta a finales de 2017, cuando una persona con la que ya había colaborado para hacerle un vídeo promocional para su empresa me llamó y me pidió filmar una misa de Acción de Gracias en la Catedral de La Almudena. Acepté encantado sin saber lo que allí me iba a encontrar. Lo único que sabía es que era una Misa para un grupo de personas de ‘Hakuna’. Y en ese momento no tenía ni idea de qué era.

«Quería dar a conocer al mundo la importancia de ese trozo de pan»

Después de realizar esa filmación y montar el vídeo, quedé gratamente satisfecho. Ese día vi cosas que nunca había imaginado que podían suceder en una iglesia. La gente parecía exultante, transmitía un sentimiento de felicidad y de pasión que intenté que se viera reflejado en el vídeo. Entonces hablé con el sacerdote don José Pedro Manglano, que fue quien había organizado todo. Me contó que el trabajo que había hecho había gustado mucho a todo el mundo y que tenía en mente un proyecto más ambicioso. Y que a largo plazo le gustaría que yo pudiera llevarlo a cabo en la parte audiovisual. Quería dar a conocer al mundo la importancia de ese trozo de pan, de la fuerza de la Eucaristía y esa representación a través de La Hostia Consagrada.

Testimonios

¿Por qué en formato documental?

Porque la mejor manera de poder dar a conocer la experiencia de los protagonistas era a través de una película documental que fuese real, que transmitiera mensajes y aportara testimonios de personas que perfectamente podrías conocer en el día a día. Quien vea la película se dará cuenta de que no hay actores, sólo personas con ganas de contar sus vivencias, por lo que han pasado y cómo les ha marcado haber conocido a Jesucristo en La Hostia.

¿Por qué consideró vertebrar el trabajo a través de testimonios?

Es algo que fuimos madurando poco a poco. Al principio no teníamos claro que fuese así, pero al ir descubriendo los personajes y con la ayuda de Jaime Pineda, guionista y gran compañero de batalla, fuimos moldeando una estructura que pudiera guiar al espectador a través de un viaje por los distintos mundos de los protagonistas. Esos testimonios por sí solos eran muy fuertes, pero juntos aportaban una visión completa del poder de La Hostia.

¿Por qué el público necesita conocer a Dios?

Muchas de las personas que vean esta película ya conocerán a Dios. Otras no tanto y les puede causar curiosidad. Los que tengan una Fe adormecida podrán volver a disfrutarla más que nunca, y los que sólo sientan curiosidad pueden llegar a empatizar en algún momento de la película. ¿Quién no quiere sentirse querido o amado? Que la felicidad forme parte de tu vida y no pierdas la esperanza aún en los momentos más duros.

«Hace que muchas personas puedan transformar sus vidas»

¿Cuál es el poder que emana de la Eucaristía?

Es algo extraordinario. Hace que muchas personas puedan transformar sus vidas y se alimenten de su amor y de su gracia.

¿Qué diría a los que dicen que no necesitan a Dios ni a las misas?

Todo el mundo es libre de decidir. Cada uno lleva su duelo a su manera. Hay quien ni se plantea asistir a una misa y hay quien no puede vivir sin ellas. Después de experimentar las adoraciones de ‘Hakuna’, estoy seguro de que muchísima gente que no las ha vivido querría formar parte y disfrutar de la pasión con que se viven los encuentros con Jesucristo.

¿Cree que la película podrá envejecer bien?

Lo que expresan estos cuatro protagonistas es de una gran autenticidad y va a gozar de vigencia permanente. Si yo hubiera visto la película de jovencito, aunque fuera hace 30 años, probablemente mi historia de fe sería distinta. Y dentro de 30 años seguirán quedándose con el centro de la historia: el poder de la Hostia y de la fe. Un poder que está ahí, está claro.

«No solo las personas mayores entran en la iglesia»

¿Qué ha aprendido mientras rodaba ‘Vivo’?

He podido comprobar que hoy día existen muchas formas de adorar a Jesús y que no sólo las personas mayores entran en las iglesias. También hay muchísimos jóvenes que se entregan a la oración, cada uno a su manera, pero con la misma intensidad que los adultos. De esta manera, cada una de sus adoraciones es especial, es decir, que no vienen a pasar el rato. De hecho, conozco muchos casos de jóvenes que con su ejemplo han conseguido que sus mayores participen de estos encuentros con Dios.

¿A quién va dirigida esta historia?

A cualquier persona con ganas de experimentar la sorpresa, la emoción y la tragedia. Si eres creyente puedes afianzar tu Fe y puedes dejarte abrazar por estas 4 historias y su mensaje. Si no estuvieras en el camino de Dios, no importa, son unos testimonios muy potentes y reales que no te dejarán indiferente. Y quizás al final de la película te invada un sentimiento de felicidad. Para mí sería motivo más que suficiente haberla rodado.

¿Puede ser útil como instrumento pedagógico?

Bueno, creo que el verdadero instrumento pedagógico sería vivir junto con personas que experimentan la Fe de esta manera para dar a conocer y entender un poco su historia y su manera de sentir. La película puede servir como herramienta visual sobre la experiencia vital vertida en estas 4 historias, que no se resume sólo en estas. Hay muchísimas personas que viven una fe ciega, llena de pasión y de amor hacia Jesucristo y no han experimentado tan fuertemente esa cercanía de su Dios.

¿Qué aporta su historia respecto a otras del mismo corte?

Todas estas historias despiden una fuerza arrolladora de gran seducción. Basta con escuchar a sus protagonistas. Incluso cada una por su lado despliega un testimonio poderoso. Eso sí, juntos son una total revelación. Desde fuera uno puede sentirse identificado o no, pero su elocuencia no pasa desapercibida. Todo ello nos lleva a que nos planteemos algunas preguntas sobre el significado y sentido de la Fe.

¿En qué o quiénes se ha inspirado para hacer cine?

Desde bien joven siempre he sido un enamorado del celuloide y de todo tipo de cine de culto. Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Tim Burton o Quentin Tarantino son algunos de los muchos directores que me han dejado ese legado.

¿Desearía especializarse en este tipo de cine espiritual?

No lo veo como algo exclusivo. Por supuesto aceptaría participar en otra producción espiritual, lo cual no quiere decir que pueda adentrarme en trabajos en línea con la ficción, el terror u otro tipo de cine documental.

