Papa Francisco: Cuando rezamos, ya no estamos solos

«Cuando rezamos, nunca lo hacemos solos: aunque no lo pensemos, estamos inmersos en un majestuoso río de invocaciones que nos precede y nos sigue». Con estas palabras inicia el Papa Francisco su catequesis, en la audiencia general de este miércoles, dedicada al vínculo entre la oración y la comunión de los santos.

Las palabras del Papa se introducen con la lectura de un pasaje de la Carta a los Hebreos en el que se habla de los primeros cristianos en su camino, con la mirada fija en Jesús, rodeados de una ‘multitud de testigos’.

Francisco subraya el continuo entrelazamiento entre la experiencia personal y la del pueblo y de la humanidad en su conjunto, a la que pertenecemos, expresada en las oraciones contenidas en la Biblia: liberaciones, deportaciones, exilio, momentos de alegría como el encuentro entre María y su prima Isabel cantaba en el Magnificat. En las oraciones, el dolor de uno se convierte en el dolor de todos y también la felicidad.

Las oraciones siempre renacen: cada vez que unimos nuestras manos y abrimos nuestro corazón a Dios, nos encontramos en una compañía de santos anónimos y santos reconocidos que oran con nosotros, y que interceden por nosotros, como hermanos y hermanas mayores que han pasado por la nuestra, la misma aventura humana. En la Iglesia no hay duelo que se quede solo, no hay lágrima que se derrame en el olvido, porque todo respira y comparte una gracia común.

El Papa Francisco observa que alguna vez las tumbas se ubicaron cerca de las iglesias «como para decir que en cada Eucaristía participan de alguna manera las filas de los que nos precedieron».

Está la fe transmitida que hemos recibido y con ella también la forma de orar, la oración. «Los santos todavía están aquí – dice –no lejos de nosotros» y especifica:

Son testigos que no adoramos -por supuesto- no adoramos a estos santos sino que veneramos y que de mil maneras diferentes nos remiten a Jesucristo, único Señor y Mediador entre Dios y el hombre. Un santo que no se refiere a Jesucristo no es santo, ni siquiera cristiano. El santo te recuerda a Jesucristo porque caminó de esa manera de vivir como cristiano. Los santos nos recuerdan que incluso en nuestra vida, incluso si estamos débiles y marcados por el pecado, la santidad puede florecer.