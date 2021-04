Cómo enfrentar la tentación de conectar con tu ex

Pasar las rupturas de manera saludable es clave para avanzar hacia el amor verdadero

Hay una gran tentación de mantenerse «conectado» después de haber terminado una relación amorosa sobre todo si es reciente, si ha durado tiempo o nos ha marcado fuertemente. Sabemos que nos conviene tomar distancia, pero no podemos evitar caer sin luego arrepentirnos.

Tal vez tienes las mejores intenciones, quieres saber cómo está o que piense bien de ti dejando alguna forma de acceso abierta. El problema es que vigilar su vida (incluso desde la distancia), puede desencadenar sentimientos que uno tenía o que aún tiene y hacernos daño.

Continuar hablando, verse de vez en cuando, intercambiar mensajes de texto o simplemente seguirse en las redes, puede hacer que las consecuencias de la ruptura se prolonguen o empeoren. Además, mantenerse conectado puede impedirte seguir adelante.

Toda ruptura requiere un quiebre, un cambio que se puede vivir como una gran oportunidad cuando es a causa del amor. Si te sientes conectado, es posible que eso te impida encontrar el amor en otro lugar o simplemente disfrutar de la vida al máximo como una persona soltera.

La mente puede hacernos pasar una mala jugada y por eso es importante tener en cuenta que cuando estos momentos de tentación nos sorprendan, podemos dar una respuesta positiva dando pasos proactivos en medio del dolor.

Modifica tu rutina

Una parte difícil al terminar una relación además de la pérdida de la compañía del otro es el cambio importante en las rutinas. Esto ocurre sobre todo si ha sido una relación larga y uno tiene ciertos hábitos arraigados compartidos como ir de compras los fines de semana o tomar algo por la tarde después de las actividades del día.

Estos patrones a los que uno se ha acostumbrado y en cierto modo de los que uno puede depender, son posibles de modificar. La clave es tomar decisiones conscientes y radicales en la búsqueda de pequeños hábitos diarios como idear tu propio plan semanal.

La idea es encontrar nuevos rituales que sean saludables. Tal vez puedas apoyarte en algún amigo para tomar algo o incluso valorar comenzar algún hobby que siempre hayas querido hacer o enfocarte en aprender cosas nuevas. Identifica el momento más difícil o desafiante de tu día y encuentra algo que hacer en ese tiempo.

Saca de circulación algunas cosas

Muchas cosas te recordarán a tu ex como una canción, un pensamiento al azar que te viene a la mente, el día que se conocieron, el nombre de una calle y tantas más. Tal vez algún día puedas pensar en estas cosas con tranquilidad, pero por ahora puede ser útil evitar recordatorios adicionales y consecuencias emocionales mientras estás sanando heridas.

Mucha gente hace esto quitando de su vista fotos, cartas o regalos. No hace falta que te deshagas de ellos por completo y tampoco se trata de borrar tu pasado, pero necesitas espacio para llenar tu presente.

Si bien esto puede parecer extremo, sobre todo terminaron la relación de manera amistosa, esta es una buena manera de ahorrarte un exceso de sentimientos dolorosos que acompañan a los recordatorios de él.

Recuerda las razones de la ruptura

Si bien volver a estar juntos puede parecer algo maravilloso cuando lo piensas, recuerda que hay razones por las que esa relación terminó. Mantener esa puerta abierta indefinidamente puede confundirte y es posible que termines volviendo a buscar a tu ex sin considerar o trabajar en las causas que llevaron a la ruptura.

No siempre que se termina una relación es para siempre, pero ese punto es importante. Muchas parejas entran en un círculo vicioso o se sienten de algún modo atrapados porque no tienen en cuenta esto y no aceptan las razones por las que han decidido tomar distancia.

La tentación de pensar que no hay nadie o que será muy difícil encontrarlo pueden nublar tu enfoque. Si las razones que te llevaron a terminar esa relación son buenas, no tengas miedo de esperar algo mejor. Si es importante y lo valoras, lo encontrarás.

Deja de seguirle en las redes sociales

Seguir a tu ex en las redes sociales hará más difícil que puedas cortar los lazos. Aunque mucho de lo que sucede en las redes es más superficial, crean y mantienen conexiones profundas cada vez que ves fotos, historias y anécdotas divertidas. Esto puede generar mucho estrés, angustia o sentimientos negativos.

Al contar con tantos recursos que están disponibles y a nuestra mano con el móvil, hace que sea muy fácil caer en esa tentación de querer saber cómo está o qué ha sucedido con su vida. Sin embargo, las redes siempre tienden a mostrar que el mundo de esa persona es maravilloso o solo muestran una parte de la realidad pero no la foto completa.

No sabemos realmente lo que esa persona puede estar vivenciando en su corazón o cómo es su realidad. Aunque pueda parecer malo, elimina su contacto y busca poner tu atención más allá del mundo virtual.

Encuentra apoyo en otras personas de bien

Algo muy positivo es buscar personas que también hayan pasado por situaciones similares. Aunque cada uno tenga una historia personal, la solidaridad de alguien que ha estado allí o incluso que lo esté viviendo puede ser una gran fuente de apoyo.

No dudes en ser directo y en abrir tu corazón a alguien en quien puedas confiar. La mayoría de las personas están dispuestas a compartir sus experiencias, especialmente si saben que pueden ayudar a otras.

Puedes buscar personas dentro de tu círculo familiar, amigos o gente con la que no tengas una relación tan directa pero que sean expertos en la materia como un consultor, un guía espiritual, un sacerdote o psicólogo. Lo importante es que sean leales, que busquen la verdad y quieran el bien para tu vida.