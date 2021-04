Cómo tu mejor amiga puede ser un obstáculo para tu vida amorosa

La dependencia emocional de una amistad conlleva varios peligros. Entre ellos, la pérdida de libertad para iniciar una nueva relación amorosa

A los 37 años, Clara acaba de romper. El confinamiento adelantó su decisión. En lugar de pensar en el matrimonio y la vida familiar que querías construir con tu novio, te sientes devastada por lo que está sucediendo.

Lo bueno de esta triste situación es que descubrió el apoyo incondicional de sus amigos. Clara está agradecida e impresionada por sus amistades, que son tan importantes en esos momentos.

«Mis amigos se quedaron a mi lado sin que yo pidiera ayuda. De forma sencilla y natural, me ayudan con pequeños gestos: llamadas telefónicas, mensajes motivacionales e intenciones de oración. Me enjugaron las lágrimas, escucharon mis quejas y me aliviaron en los momentos dolorosos», confiesa a Aleteia.

Es en las adversidades de la vida donde valoramos la lealtad de los amigos. Sin embargo, es en estos delicados momentos que podemos, inconscientemente, tejer un vínculo de amistad de sustitución o incluso de dependencia emocional, que puede entorpecer nuestro futuro amoroso.

“Aunque la inclinación hacia una cierta seguridad emocional es natural, puede convertirse en un problema, sobre todo cuando se intenta evitar cualquier riesgo”, explica Claire de Saint Lager, escritora y especialista en relaciones.

Acostumbrarse a estar soltero

En su último trabajo en francés, Comme des colonnes sculpture, le celibat, un chemin d’espérance, afirma que, incluso en los fracasos sentimentales, podemos ver la oportunidad de un ajuste de nuestros deseos, nuestras emociones y nuestra afectividad.

También es una oportunidad para un ajuste en todas nuestras relaciones. Pero también advierte que entre los solteros existe una gran tentación de «querer permanecer en un estado de vida rígido».

Para muchos solteros, el lugar que ocupan a su alrededor puede convertirse en un obstáculo para la plenitud de la vida afectiva. Algunos lazos hacen que se repitan relaciones frágiles, donde la entrega es imposible.

Este escape a una fusión afectiva familiar o amistosa impide que las personas encuentren la libertad interior o se abran a la futura vocación al matrimonio.

Amistad y libertad

Según el cardenal Newman, gran teólogo del siglo XIX, que tenía un gran talento para entablar amistades auténticas, el arte de cultivar una amistad consiste en querer que la otra persona se convierta en una mejor persona.

Esculpir el alma del otro es una condición sine qua non de una amistad profunda y duradera. Sirve para hacer crecer al otro, al mismo tiempo que la persona también crece. Por tanto, la verdadera amistad da libertad y es transformadora.

Por eso, después de una ruptura sentimental o cuando esperan un gran amor, los solteros recurren a sus amigos. La amistad les brinda un apoyo incondicional y gratificante. Pero es importante conocer los límites de esta relación para que no sea demasiado absorbente y no se convierta en un obstáculo para futuras relaciones amorosas.