Vía Crucis del Papa escrito por niños: Jesús, vela sobre mi corazón

Los dibujos y los textos de los chicos escritos para el Vía Crucis del Papa Francisco en este Viernes Santo

El papa Francisco celebra hoy, Viernes Santo, el Via Crucis, por segundo año consecutivo, en una desierta plaza de San Pedro y no en el Coliseo Romano como era tradicional debido a la pandemia. Solo estarán presentes un grupo de niños.

Los dibujos que acompañan a las diferentes Estaciones han sido realizados por los niños y jóvenes de la Casa Familiar «Mater Divini Amoris» y de la Casa Familiar «Tetto Casal Fattoria» en Roma.

Los escritos impactan por su actualidad: la ‘vida suspendida’ por la pandemia a causa del Covid-19; la soledad, el dolor de la perdida de un abuelo o abuela, la enfermedad de un ser querido, la difícil convivencia en la familia, incluida la violencia doméstica, las desilusiones, pero también la sonrisa desinteresada, la amistad, la cercanía hacia el compañerito ‘extranjero’ o el deseo de ser esperanza y dono para los demás.

Las meditaciones fueron escritas por niños y jóvenes, de entre 3 y 19 años sobre las estaciones del Vía Crucis que el Papa Francisco presidirá este Viernes Santo a las 21:00 de Roma.

En su sencillez y mirada concreta de la vida, los chicos y chicas rezan: “Querido Jesús: Tú sabes que también nosotros los niños tenemos cruces, que no son ni más livianas ni más pesadas que las de los grandes, pero que son verdaderas cruces”.

La promesa de Jesús es acoger, pues, dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos» (Mateo 19:13-15).

“Querido buen Jesús: Tú has sido un niño como yo, también Tú has jugado y tal vez te has caído y te has hecho daño; también Tú has ido a la escuela y quizás alguno de tus deberes no te salió bien; […]; también tú has ido a catequesis y a rezar y sabes que no siempre voy muy contento”.

Palabras que también tocan el corazón incauto o distraído: «Mi querido buen Jesús: Tú sabes sobre todo que en el mundo hay niños que no tienen para comer, que no tienen formación, que son explotados y obligados a ir a la guerra».

Ellos son capaces de redimir la crueldad: «En clase leíamos por turnos el libro Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Cuando fue el turno de Martina, comenzó a confundir las letras unas con otras y así las frases perdieron el significado.

Palabra tras palabra empecé a reír y conmigo todos los demás. Todavía recuerdo el rostro de Martina sonrojado, la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas».

Tal vez no era nuestra intención burlarnos de ella, sin embargo, ¡cuánto dolor le provocamos con nuestras carcajadas!».

En su sencillez, las meditaciones escritas por niños y jóvenes para el Vía Crucis de este año presidido por el Papa tienen el poder de tocar profundamente el ánima, de conmover y hacer reflexionar, de desear un mundo más justo para todos.

A continuación, los dibujos que acompañan a las 14 Estaciones; un itinerario hecho de colores, ideas sin compliques, imberbes, pero directas a las consciencias: