Los grandes tesoros de nuestra fe, ¿los conoces?

Estos tiempos oscuros y difíciles que vivimos me ayudaron a comprender la profundidad de nuestra fe y descubrir los tesoros de nuestra santa religión

La Iglesia católica está llena de tesoros espirituales por descubrir. Y eso me encanta. A menudo me siento como los arqueólogos que han hecho grandes descubrimientos y emocionados, no pueden esperar para compartirlos con el mundo.

Es lo que me ha ocurrido en estos días. Redescubro el amor de Dios y siento la necesidad de leer el Catecismo de nuestra Iglesia Católica y las Sagradas Escrituras. Y después compartir contigo, a través de Aleteia, las maravillas que descubro.

Veo la grandeza de Dios, el valor eterno de la Iglesia católica, que nos acoge como una madre y a Jesús, que camina a nuestro lado y nos enseña a quererle y confiar.

“Quiero más de ti Señor. Llena mi alma. No me dejes solo. Muéstrame tus caminos”.

A lo largo de estos años, nos hemos acompañado en este caminar de fe. Descubrimos grandes tesoros en el catolicismo. Y, sobre todo, nos acercamos con mayor fervor al sagrario para visitar a Jesús, prisionero de amor, el amigo bueno.

Muchos lectores me han escrito contándome sus maravillosas aventuras con Jesús en el sagrario. No tienes idea lo feliz que me siento cuando leo asombrado sus historias.

Cuando termino solo me resta decirle a Jesús: “Gracias por tanto amor”.

¿Te gustaría escribirme y y contarme tus experiencias con Dios? Te dejo mi correo electrónico. cv2decastro@hotmail.com

He llegado a pensar que nos cuesta comprender su amor, porque es infinito, incondicional y para todos sin excepción.

Es tan grande que sobrepasa nuestro entendimiento. Si tan solo pudieras experimentar un poco de su amor, tu vida se transformaría en instantes.

Les ha ocurrido a muchos, sobre todo grandes ateos y escépticos, enemigos declarados de la Iglesia, como André Frossard.

Él decía: «Éramos ateos perfectos, de esos que ni se preguntan por su ateísmo”.

Un día entra a una Iglesia y Dios lo toca. No comprende lo que le ocurre, sacude su vida entera, sus principios y creencias.

Ahora lo sabe, Dios está con él. Salió transformado y escribió su célebre libroDios existe, yo me lo encontré.

Jesús ha sido bondadoso, y desde el sagrario nos ha enseñado a confiar en Él y ver las maravillas que podremos encontrar en la fe, cuando custodiamos nuestras almas y nos alejamos de las tentaciones y el pecado.

La gracia es la clave. Si vives en gracia de Dios todo lo que hagas tendrá un valor inmenso a sus ojos, hasta las acciones más simples y que parecen insignificantes. Para Dios todo lo que haga un alma en gracia, es digna de sus mayores complacencias.

Amable lector, necesito decirte esto y debes creerlo: “A PESAR DE TODO LO QUE PUEDAS PENSAR…. DIOS TE AMA. ERES ESPECIAL PARA ÉL”.