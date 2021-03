Cómo celebrar en casa el Miércoles Santo

Esta celebración de la Palabra de Dios en casa se dirige a quienes no puedan participar en la misa del miércoles de la Semana Santa en su parroquia a causa de la pandemia o de otros impedimentos.

Asimismo, esta celebración puede convertirse en una excelente preparación familiar para la misa en la parroquia.

Guía para la celebración

MIÉRCOLES SANTO

Celebración de la Palabra

«Señor Jesús, rey nuestro,

solo tú has tenido compasión de nuestras faltas«.

Nos sentamos.

El guía de la celebración, toma la palabra:

Hermanos y hermanas

en este Miércoles Santo,

pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús,

para disponernos con todo nuestro ser

a acompañarle en su pasión.

Se acercan los días en los que Jesús, nuestro Salvador,

sufrió por nosotros y resucitó en la gloria.

En las tinieblas en las que estamos sumidos,

Él es nuestra luz y Salvación.

Iluminados por su luz,

conscientes de nuestros límites y debilidades,

así como del mal que causan nuestros pecados,

queremos expresar nuestra confianza

en la pasión del Hijo amado,

y darle gracias

por habernos dado

la prueba de amor más grande.

Pausa

Jesús, aunque las circunstancias nos impiden

perpetuar la ofrenda de tu vida

a través de la celebración de la Eucaristía,

tú nos pides actualizarla, ahora más que nunca,

amándonos los unos a los otros,

como tú nos has amado.

Después de tres minutos de silencio,

todos se ponen de pie

y hacen la señal de la cruz, diciendo:

En el nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén

El guía de la celebración sigue diciendo:

Para prepararnos a acoger la Palabra de Dios

y se convierta en motivo de purificación para todos nosotros,

reconozcamos con humildad nuestros pecados.

Sigue el rito penitencial:

Señor, ten misericordia de nosotros.

Porque hemos pecado contra ti.

Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Y danos tu salvación.

Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,

perdone nuestros pecados,

y nos lleve a la vida eterna.

Amén.

Se pronuncia o canta:

Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.



ORACIÓN

Quien guía la celebración dice:

Padre misericordioso,

que para librarnos del poder del enemigo,

quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz,

concédenos alcanzar la gracia de la resurrección.

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo,

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo

y es Dios por los siglos de los siglos.

Amén.



El encargado de la primera lectura permanece de pie,

mientras los demás se sientan.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Profeta Isaías (50, 4-9)

En aquel entonces, dijo Isaías:

“El Señor me ha dado una lengua experta,

para que pueda confortar al abatido

con palabras de aliento.

Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído,

para que escuche yo, como discípulo.

El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras

y yo no he opuesto resistencia

ni me he echado para atrás.

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,

la mejilla a los que me tiraban de la barba.

No aparté mi rostro a los insultos y salivazos.

Pero el Señor me ayuda,

por eso no quedaré confundido,

por eso endurecí mi rostro como roca

y sé que no quedaré avergonzado.

Cercano está de mí el que me hace justicia,

¿quién luchará contra mí?

¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa?

Que se me enfrente.

El Señor es mi ayuda,

¿quién se atreverá a condenarme?’’

Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor.