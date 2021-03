Un hermoso himno en honor a San José

El sacerdote y músico Marco Frisina lo ha compuesto con motivo del Año de San José

Estamos inmersos en el año dedicado a San José declarado por el Papa Francisco, quien tiene una gran devoción por este santo tantas veces olvidado. Y es que San José siempre ha estado presente en las fechas claves de su vida, como cuando un joven Jorge Mario Bergoglio descubrió su vocación un 19 de marzo de 1953 o como cuando, siendo ya Francisco, comenzó su pontificado, un 19 de marzo de 2013.

Además, el Santo Padre tiene en su habitación una curiosa estatua de San José. Es el San José dormido al que reza con frecuencia. Le escribe sus peticiones o sus preocupaciones en papelitos que luego coloca con debajo de la figura.

Un padre que sirvió con caridad y humildad

Para reivindicar su importancia, y con motivo de los 150 años de la declaración de San José como patrón de la Iglesia, el Papa nos propone este 2021 como Año de San José, para que descubramos al padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida que es el esposo de María. Fue un padre que sirvió a su familia con caridad y humildad y es ejemplo para todos los padres del mundo.

Francisco lo explica así en la carta apostólica Patris Corde con la que dio el pistoletazo de salida a este año de gracias especiales por intercesión de San José. El Papa lo define además como “el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta”, pero con “un protagonismo sin igual en la historia de la salvación”.

Un año especial con un himno especial

Francisco compara esa discreción y entrega constante de San José con los ejemplos de caridad de los que estamos siendo testigos durante esta pandemia de mano de muchas personas anónimas.

Un año tan especial necesitaba un himno especial. Así que el conocido sacerdote y compositor Marco Frisina se ha puesto manos a la obra. El resultado es esta composición, “Custode del Signore”, una hermosa descripción de las virtudes de este hombre tan extraordinario como humilde.

El compositor asegura que ha querido hacer un himno para San José porque no hay muchos cantos inspirados en este gran santo. También porque desde las comunidades religiosas, las parroquias y las diócesis le llegaban peticiones para que escribiera un himno que poder usar durante la liturgia.

Marco Frisina es el fundador y director del Coro de la diócesis de Roma que anima la liturgia diocesana y también muchas de las ceremonias presididas por el Papa. El sacerdote es el artífice de algunos de los más bellos himnos que permanecen en la memoria colectiva como el conocido, “Jesuschrist you are my life”, y su música ha protagonizado incluso bandas sonoras como el tema “Preferisco il Paradiso” de la película con el mismo nombre sobre la vida de San Felipe Neri.