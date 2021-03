Cómo celebrar en casa el Martes Santo

Esta celebración de la Palabra de Dios en casa se dirige a quienes no puedan participar en la misa del martes de la Semana Santa en su parroquia a causa de la pandemia o de otros impedimentos.

Asimismo, esta celebración puede convertirse en una excelente preparación familiar para la misa en la parroquia.

Guía para la celebración

MARTES SANTO

Celebración de la Palabra

«Señor Jesús, para obedecer al Padre,

quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio»

Nos sentamos.

El guía de la celebración, toma la palabra:

Hermanos y hermanas

en este segundo día de la Semana Santa,

pongamos nuestra mirada en Cristo Jesus,

para disponernos con todo nuestro ser

a acompañarle en su pasión.

Se acercan los días en los que Jesús, nuestro Salvador,

sufrió por nosotros y resucitó en la gloria.

En las tinieblas en las que estamos sumidos,

Él es nuestra luz y Salvación.

Iluminados por su luz,

conscientes de nuestros límites y debilidades,

así como del mal que causan nuestros pecados,

queremos expresar nuestra confianza

en la pasión del Hijo amado,

y darle gracias

por habernos dado

la prueba de amor más grande.

Pausa

Jesús, aunque las circunstancias nos impiden

perpetuar la ofrenda de tu vida

a través de la celebración de la Eucaristía,

tú nos pides actualizarla, ahora más que nunca,

amándonos los unos a los otros,

como tú nos has amado.

Después de tres minutos de silencio,

todos se ponen de pie

y hacen la señal de la cruz, diciendo:

En el nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén

El guía de la celebración sigue diciendo:

Para prepararnos a acoger la Palabra de Dios,

motivo de purificación para todos nosotros,

reconozcamos con humildad nuestros pecados.

Sigue el rito penitencial:

Señor, ten misericordia de nosotros.

Porque hemos pecado contra ti.

Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Y danos tu salvación.

Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,

perdone nuestros pecados,

y nos lleve a la vida eterna.

Amén.

Se pronuncia o canta:

Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.



ORACIÓN

Quien guía la celebración dice:

Dios todopoderoso y eterno,

concédenos participar de tal modo

en las celebraciones de la Pasión del Señor,

que merezcamos tu perdón.

Por nuestro Señor Jesucristo.

Amén.

El encargado de la primera lectura permanece de pie,

mientras los demás se sientan.

PRIMERA LECTURA

Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria”. Entonces yo pensé: “En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas; en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios”.



El encargado de leer el salmo se levanta,

mientras los demás permanecen sentados.

SALMO 70 (1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 y 17)

EVANGELIO

Todos se ponen de pie.

Se eleva la aclamación antes del Evangelio.

R/Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Salve, Rey nuestro, obediente al Padre,

fuiste llevado a la crucifixión

como manso cordero a la matanza.

R/Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

El lector encargado del Evangelio lo leerá con lentitud y sobriedad.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (13, 21-33. 36-38)

En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: “Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar”. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: “¿De quién lo dice?” Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: “Señor, ¿quién es?” Le contestó Jesús: “Aquel a quien yo le dé este trozo de pan, que voy a mojar”. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote; y tras el bocado, entró en él Satanás.

Jesús le dijo entonces a Judas: “Lo que tienes que hacer, hazlo pronto”. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería; algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche.

Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: “Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará.

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: ‘A donde yo voy, ustedes no pueden ir’ ”. Simón Pedro le dijo: “Señor, ¿a dónde vas?” Jesús le respondió: “A donde yo voy, no me puedes seguir ahora; me seguirás más tarde”. Pedro replicó: “Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti”. Jesús le contestó: “¿Conque darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo, antes de que me hayas negado tres veces”.