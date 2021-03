Esta celebración de la Palabra de Dios en casa se dirige a quienes no puedan participar en la misa del lunes de la Semana Santa en su parroquia a causa de la pandemia o de otros impedimentos.

Asimismo, esta celebración puede convertirse en una excelente preparación familiar para la misa en la parroquia.

Guía para la celebración

LUNES SANTO

Celebración de la Palabra

«El Señor es mi luz y mi salvación,

¿a quién voy a tenerle miedo?»

Nos sentamos.

El guía de la celebración, toma la palabra:

Hermanos y hermanas

en este primer día de la Semana Santa,

pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús,

para entrar con Él en su pasión.

Se acercan los días en los que Jesús, nuestro Salvador,

sufrió por nosotros y resucitó en la gloria.

En las tinieblas en las que estamos sumidos,

Él es nuestra luz y Salvación.

Pausa

Conscientes de nuestros límites y debilidades,

así como del mal que causan nuestros pecados,

queremos expresar nuestra confianza

en la pasión del Hijo amado, y darle gracias

por habernos dado la prueba de amor más grande.

Señor Jesús, aunque las circunstancias nos impiden

perpetuar la ofrenda de tu vida

a través de la celebración de la Eucaristía,

tú nos pides actualizarla, ahora más que nunca,

amándonos los unos a los otros,

como tú nos has amado.

Después de cinco minutos de silencio,

todos se ponen de pie

y hacen la señal de la cruz, diciendo:

En el nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

El guía de la celebración sigue diciendo:

Para celebrar dignamente la Palabra de Dios,

reconozcamos con humildad nuestros pecados.

Sigue el rito penitencial:

R/ Señor, ten misericordia de nosotros.

Porque hemos pecado contra ti.

R/ Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Y danos tu salvación.

R/ Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,

perdone nuestros pecados,

y nos lleve a la vida eterna.

Amén.

Se pronuncia o canta:

R/ Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.

R/ Cristo, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

R/ Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.

ORACIÓN

Quien guía la celebración dice:

Te rogamos, Dios todopoderoso,

que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad,

nos recuperemos gracias a la pasión de tu Unigénito.

Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo

y es Dios por los siglos de los siglos.

Amén.

El encargado de la primera lectura permanece de pie,

mientras los demás se sientan.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Profeta Isaías (42, 1-7)

Esto dice el Señor: “Miren a mi siervo, a quien sostengo,

a mi elegido, en quien tengo mis complacencias.

En él he puesto mi espíritu,

para que haga brillar la justicia sobre las naciones.

No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles;

no romperá la caña resquebrajada,

ni apagará la mecha que aún humea.

Promoverá con firmeza la justicia,

no titubeará ni se doblegará

hasta haber establecido el derecho sobre la tierra

y hasta que las islas escuchen su enseñanza”.

Esto dice el Señor Dios,

el que creó el cielo y lo extendió,

el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota;

el que dio el aliento a la gente que habita la tierra

y la respiración a cuanto se mueve en ella:

“Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación,

te llamé, te tomé de la mano, te he formado

y te he constituido alianza de un pueblo,

luz de las naciones,

para que abras los ojos de los ciegos,

saques a los cautivos de la prisión

y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas”.