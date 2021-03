Miguel, un “santo con corbata”

View this post on Instagram

El pasado fin de semana, Lucía publicaba esta foto en Instagram. Miguel, en su silla de ruedas, observaba a los dos pequeños de sus cinco hijos, que celebraban su Primera Confesión.

La hicieron en casa, bajo la atenta mirada de su padre. Esa mirada, la de un padre orgulloso, profundamente trascendental porque la enfermedad le ha unido a la Cruz hasta convertirle, sin él quererlo, en un faro para miles de personas. Esa mirada, la de un padre que se sabe cerca de Dios Padre y que ve, en esa habitación, el abrazo de Dios a sus hijos.

Después sufrió un empeoramiento de su estado de salud. Tuvo que ingresar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde este miércoles –como dice su cuñado Elías, sacerdote- “entró por la puerta grande en el Cielo”. Lucía, a través de las redes sociales, anunciaba su fallecimiento y daba las gracias por tantísimas muestras de cariño.

“No somos tan buenos”

El pasado 30 de octubre publicábamos en Aleteia su testimonio.

Mandé a Miguel, buen amigo mío desde hace muchos años el artículo. Nos comunicábamos por WhatsApp porque él no podía hablar. Yo le mandaba notas de voz y él me respondía con textos.

Me agradeció el artículo, pero con su habitual sinceridad me confesó que tenía miedo. No se sentía un ejemplo. Siempre ha sido una persona muy humilde, y estaba abrumado por cómo su caso estaba difundiéndose.

Él, que nunca le gustaba ser el centro de atención pese a ser un líder natural, de repente se veía en el foco. Si no le gustaba en sus mejores momentos, imaginen así, sin hablar, en silla de ruedas, enfermo. Me decía “no somos tan buenos”, en referencia a Lucía y él.

Un diario nacional le acababa de hacer otra entrevista, y hasta le habían grabado un vídeo testimonial. Sentía vértigo.

Le insistí en que no había dicho nada de él que no fuera ya antes de la enfermedad, una persona diez, pero que ahora, quizás fuera parte de su misión dar testimonio de cómo encontrar a Dios y encontrarse con Dios en una enfermedad tan cruel, como contrapunto a quienes defienden la eutanasia como único camino ante el sufrimiento. Se me entrecortaba la voz cuando le pedía eso.

Inspiración

Y él, con una simple frase de texto, me mandó “un abrazo inmenso” que sentí como si me lo estuviera dando físicamente, el que me hubiera gustado darle yo. Y vaya si han dado testimonio. Su forma de afrontar la enfermedad en familia les ha convertido en una fuente de inspiración para miles de personas.

Lucía publicaba en Instagram cosas de su día a día en familia. Con fotos tan radiantes por la belleza que entrañan que no necesitan filtros, y con la certera prosa de una filóloga conseguían transmitir con cada publicación la grandeza de un matrimonio enamorado, generoso, volcado con sus hijos, con todos los que le quieren… y confiados absolutamente en la Voluntad de Dios. Sin trampa ni cartón.