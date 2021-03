Papa Francisco le baja el sueldo a cardenales y miembros de la Curia

En un nuevo "Motu proprio", el Pontífice reduce los gastos del personal de la Santa Sede y de la Gobernación del Vaticano

Por un “futuro económicamente sostenible”. Así el papa Francisco explica su decisión de bajar los sueldos a los cardenales y a la Curia romana. Pero con la excepción de los sueldos de los empleados de la Santa Sede que hacen labores humildes como limpieza y otras actividades manuales.

Cardenales un 10% menos de remuneración

Debido a la situación económica, agravada por la crisis sanitaria del covid-19, el papa Francisco ha decidido reducir los gastos del personal. Por ello, los cardenales ven reducida su remuneración en un 10%, la de los jefes y secretarios de dicasterios en un 8% y la de clérigos y religiosos en un 3%.

Por su parte, los empleados no profesionales que reciben un salario bajo no se ven afectados por todas las medidas. Se lee en una carta apostólica en forma de Motu proprio publicada el 24 de marzo de 2021 y transmitida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el mismo día.

El líder de la Iglesia Católica ha pedido a la Secretaría de Economía, encabezada por el jesuita Juan Antonio Guerrero, que adopte una serie de medidas con el objetivo de reducir los costos salariales en la Santa Sede.

La maniobra económica toca también los salarios pagados a los consagrados y una pequeña parte de los pagados a los muchos laicos que trabajan en el Vaticano.

Suspendidos los incrementos de antigüedad

El líder de la Iglesia católica decidió rebajar la retribución de los superiores y jefes de dicasterio en un 8%, la de los sacerdotes, religiosos y miembros de sociedades de vida apostólica en un 3%. Esta medida se aplicará a partir del 1 de abril de 2021.

En la primera ola de la pandemia en Italia, la Curia romana en abrilde 2020, había “donado un sueldo entero” a las causas de beneficencia del Papa Francisco. Ahora, la reducción del sueldo ha sido una medida oficializada.

No obstante, existen alguna excepciones. Según el Artículo 4, “la reducción mencionada a cardenales, superiores y clérigos no se aplicará si el interesado demuestra que no puede hacer frente a los gastos fijos relacionados con su propia salud o la de sus familiares hasta el segundo grado de parentesco”.

Entretanto, los incrementos de antigüedad para superiores y clérigos se suspenden por dos años y para el personal con contratos de varias instituciones y empleados de dicasterios de la Santa Sede y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.







Te puede interesar:

A pesar de la crisis, el papa Francisco no despide a sus empleados