Rezar con los salmos: ¡Señor, me liberaste de la muerte!

Señor, escucha mi oración



y llegue a ti mi clamor;





no me ocultes tu rostro





en el momento del peligro;





inclina hacia mí tu oído,





respóndeme pronto, cuando te invoco.







Las naciones temerán tu Nombre, Señor,





y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria:





cuando el Señor reedifique a Sión





y aparezca glorioso en medio de ella;





cuando acepte la oración del desvalido





y no desprecie su plegaria.







Quede esto escrito para el tiempo futuro





y un pueblo renovado alabe al Señor:





porque él se inclinó desde su alto Santuario





y miró a la tierra desde el cielo,





para escuchar el lamento de los cautivos





y librar a los condenados a muerte.