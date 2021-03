Roma albergará un gran concierto homenaje al maestro Ennio Morricone

Será el 5 de junio con la plaza de San Pedro como marco extraordinario y con el famoso grupo “Il Volo” interpretando las mejores melodías del músico

Ya tuvimos un pequeño aperitivo de este espectáculo a principios del mes de marzo, durante la más reciente edición del festival de la canción de San Remo. El grupo italiano Il Volo interpretó Your love, el delicioso tema compuesto por Morricone para la película de su gran amigo Sergio Leone, Once Upon a Time in America.

Andrea Morricone, hijo del desaparecido compositor, dirigió en San Remo a la orquesta que acompañó las voces del trío de jóvenes. El próximo trabajo discográfico de estos tres jóvenes, que han llevado la música lírica a todos los rincones del mundo y especialmente a los jóvenes, será un homenaje al maestro Ennio Morricone, uno de los más grandes compositores del siglo XX.

El disco se llamará “Il Volo Tribute dedicato a Ennio Morricone” y el espectáculo que servirá para presentarlo tendrá lugar en Roma, el próximo 5 de junio. El escenario elegido será la plaza Pío XII. Es el lugar en el que culmina la famosa Via della Conciliazione y que se asoma a la plaza y a la basílica de San Pedro. El marco es inmejorable.

Las autoridades de la Ciudad Eterna facilitarán en todo lo posible la celebración del espectáculo-homenaje a Morricone. Un hombre que no solo fue un músico excepcional, sino también un gran padre de familia y hombre de fe.







Te puede interesar:

Ennio Morricone y el Oscar, su mujer y su fe católica





Un hombre de fe

Morricone intentaba rezar, al menos, una hora al día. El compositor fue una persona de tal humildad que en su propio testamento escribió, “no quiero molestar”. Y, sin embargo, Morricone es el genio que escribió la banda sonora de cientos de películas. Sus melodías también se han convertido en la banda sonora de momentos inolvidables para muchos.

De hecho, preguntado por cuál era una de las mayores satisfacciones de su vida, solía responder que el haber creado la música de la vida de tantas personas.

El próximo 5 de junio Il Volo estará acompañado en el escenario por una gran orquesta y un coro. Es espectáculo, además de ser un homenaje al maestro, está concebido como un concierto de renacimiento; en la esperanza de que para junio la pesadilla del coronavirus esté cada vez más cerca de terminar.

Contar con el acompañamiento de una gran orquesta y un coro será también un gesto de apoyo a la música y a la cultura. Pues sus trabajadores llevan muchos meses sin empleo debido al cierre de teatros y salas de espectáculo.







Te puede interesar:

El Ave María de Morricone





Los miembros de “Il Volo”, a pesar de ser tres jovencísimos cantantes, en 2011 tuvieron la oportunidad de compartir escenario con Ennio Morricone, un sueño hecho realidad.

El famoso trío, – que ha actuado varias veces en eventos religiosos y para el Papa-, había planificado una gira con motivo de sus primeros 10 años de vida. Pero, a causa de la pandemia, se ha tenido que posponer a este 2021.

Antes de que vea la luz su nuevo disco tributo a Morricone, cumplirán con esta actuación especial en memoria de uno de los mejores músicos de nuestro tiempo.