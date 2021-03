Una frase, una reflexión y un compromiso para esta Cuaresma (Día 32)

Sábado de la cuarta semana de Cuaresma

Nosotros en Aleteia junto a ti; queremos acompañarte como Iglesia en comunión, a vivir paso a paso los cuarenta días de este tiempo litúrgico, bastante especial debido a las restricciones en muchos países a causa de la pandemia. Simplemente una frase, y con ella una reflexión y un pequeño compromiso: desde casa -en soledad o en familia- meditaremos cada día hasta la llegada de la Semana Santa. ¡Acompáñanos!

Frase

La frase de hoy es de san Vicente de Paúl:

Maria Paola Daud

Reflexión

Me cuesta mucho ser un buen cristiano, porque me enojo por poco; porque tantas veces veo mi conveniencia primero antes de hacer un favor; porque sabiendo que puedo dar más, prefiero hacer lo justo o lo necesario y a veces ni hacerlo; porque no escucho a quien quiere comunicarse conmigo, por alguna necesidad o simplemente porque me tiene en cuenta, me quiere y soy parte de su vida; cuando en mí hay egoísmo, rencores, envidia, etc, etc, etc.

¿Cuántas veces al día no soy un buen cristiano? La pregunta quizás más importante sea: ¿Cómo puedo ser un buen cristiano?

La respuesta la encontramos en la frase de hoy, “manteniendo en nuestra mente a Cristo, siempre que sea posible”

Propósito

Hoy ejercítate en tener presente en tu mente a cristo por toda la jornada. Tarea difícil, pero con la practica todo se alcanza.

Cuaresma

Los cuarenta días anteriores a la celebración de la Pascua son un tiempo especial de cambio, de renovación. Aprovéchalo junto a los santos para fortalecer tu espíritu y acercarte más a Jesús.

El silencio, la escucha, desprenderse de cosas superfluas y enfocarse en lo esencial, recibir los sacramentos -especialmente confesarse- y adentrarse en la oración ayudan en este camino. Para ello son también las frases, reflexiones y compromisos que te proponemos.