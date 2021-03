Cumpleaños «on line»: Grandes ideas para que los niños disfruten

Un receta compartida, una manualidad para hacer el gorro de Masterchef y... mucha alegría en la celebración

Creo que no exagero nada si os digo que todos podríamos poner voz a la banda sonora de Rapunzel y gritar a pleno pulmón: ¡Y por fin ya veo la luz! Porque así es. Por fin empezamos a ver la luz al final del túnel, por fin abrimos el telediario con imágenes de esos pequeños envases fabricados por Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, que nos anuncian el final de esta pesadilla.

Pero también sabemos que nos toca hacer el último esfuerzo, que nos toca aguantar un poco más, que nos toca sujetar, detener con fuerza las ganas de correr hacia nuestra antigua vida. Cuanto mejor lo hagamos, antes llegaremos.

Creatividad (y cariño) para un cumpleaños on line

Para ayudaros en este último sprint, quiero dejaros en Aleteia una opción para sorprender, alegrar y disfrutar esta cuenta atrás. Os quiero contar cómo una instamami, María Martínez-Echevarría,celebró el cumple de su hija Mencía on line. A lo mejor no tienes que celebrar ningún cumple en casa, pero, una pequeña fiesta, why not?

@martinezechevarriamaria Mencía, con su gorro hecho por ella misma.

Cumpleaños convencional imposible

– María, ¿cómo surge la idea de hacer el cumple online?

– Fue en el momento en que se puso muy mal la tercera ola, por lo cual me parecía una locura celebrar un cumpleaños convencional, aunque fuese con sólo tres niñas.

– ¿Cómo arranca la preparación de un cumple online?

– Lo que hice fue crear un grupo con las niñas más amigas. Quería un grupo al que pudiese atender, aunque fuese de manera virtual. Al final se quedó en nueve niñas. Les di la lista de los ingredientes de la receta de cocina que íbamos a preparar, cada uno en su casa, por supuesto. Elegí una receta sencillita que pudiesen hacer sin ayuda: bolitas de galletas Oreo bañadas en chocolate blanco. Y también les pasé la lista de materiales para hacer una manualidad: un gorro de chef’. Creé un meet y allí estábamos conectadas a las 18:00, esperando con música de bienvenida hasta que estuviesen todas en la reunión.

@martinezechevarriamaria Las amigas de Mencía, divirtiéndose en el cumple.

– El hecho de ser on line, ¿no causa que los niños se dispersen fácilmente?

La manualidad del gorro de chef

– Mientras preparábamos la receta, para tenerlas entretenidas y atentas, les iba haciendo preguntas sobre Mencía. Y así veíamos quién era la que más la conocía, quién sabía más cosas de su vida, sus gustos… Y no dejé tiempos muertos.

En un momento, la receta nos exigía meter las bolitas en el congelador. Mientras cumplíamos los tiempos de cocina, arrancamos con la manualidad del gorro de chef. Con un pliego de goma eva, y con unas etiquetas, que previamente les había imprimido, que llevaban el símbolo de Masterchef y el nombre de Mencía.

– ¿Cómo ideaste el momento estelar de cualquier cumple, soplar las velas?

– Después de terminar la receta, coloqué unas velas mágicas, de las que no se apagan, en unas magdalenas. Y así, entre risas y canciones, se pasaron un buen rato soplando a través del iPad.

@martinezechevarriamaria María, la instamami, con Mencía comunicándose con las amiguitas.

– ¿Qué impresión recogiste de cómo se lo pasaron las niñas en el cumpleaños on line?

El mejor regalo

– Las niñas estuvieron super-entretenidas y, al terminar, todas querían repetir ese plan cada viernes. Y Mencía feliz. Lo que menos echó de menos fueron los regalos. Le insistí en que el mejor regalo era que estábamos todos bien y que podía pasar un rato con sus amigas.

Que este ejemplo nos ayude a encauzar las ganas de volver a nuestra antigua vida, y a invertirlas en crear momentos inolvidables. No nos dediquemos simplemente a tachar los días que faltan para alcanzar la inmunidad de rebaño. Que nos sirva para hacer endecasílabos con la prosa de cada día, como decía san Josemaría, también en estos días de la cuenta atrás.

Receta para un cumpleaños online

Y, por si te has quedado con las ganas de probar las bolitas de galletas Oreo bañadas en chocolate blanco, te dejo la receta.

Para unas 25 unidades, ingredientes:

– 32 galletas Oreo.

– 300 gramos de queso crema.

– 400 gramos de chocolate blanco.

Preparación:

Triturar las galletas hasta que queden bien picaditas. Añadirles el queso crema. Dar a esa masa forma de pequeñas bolitas. Dejarlas una hora en el congelador. Fundir el chocolate y, con la ayuda de un palillo, bañar rápidamente las bolitas en el chocolate. Dejarlas en la nevera por lo menos un par de horas antes de saborearlas.

¡Muchas felicidades, Mencía! Y enhorabuena a esa instamami que se lanzó a celebrar un cumpleaños online y a su cuenta, @martinezechevarriamaria, con un buen hashtag: #familiabolsadevalores.







Te puede interesar:

Prepara una manualidad con “La Última Cena” de Leonardo da Vinci











Te puede interesar:

Compartir con nuestros hijos historias reales de amor











Te puede interesar:

“La llamada de Junípero”: una historia de dibujos animados sobre el misionero de las californias