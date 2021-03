Prepara una manualidad con “La Última Cena” de Leonardo da Vinci

El Jueves Santo revivimos que Jesús instituyó la Eucaristía. En Aleteia hemos preparado una manualidad inspirada en el cuadro de Leonardo

La pintura que representa “ La Última Cena ” es quizás el cuadro religioso más conocido y reinterpretado de la historia . Fue encargado por Ludovico Sforza a Leonardo da Vinci en 1494, para decorar una de las paredes del refectorio del convento dominico de Santa Maria delle Grazie , en Milán.

Leonardo representó el episodio evangélico de la Última Cena del Señor con sus discípulos cuando celebraban la Pascua en el Cenáculo, “una sala grande, en el piso de arriba, amueblada y dispuesta” (Marcos 14, 12).

Institución de la Eucaristía

El artista italiano muestra en su cuadro el tema de la institución de la Eucaristía, narrado en los Evangelios, aunque en cada uno de manera diferente. Antes de esa cena con sus discípulos, Judas Iscariote ya había apalabrado con los pontífices y escribas del Sanedrín, la entrega de Jesús, a cambio de 30 monedas de plata (Mateo 26, 14).

De hecho, Jesús ya conocía esa traición, y sin embargo invita a Judas a sentarse a la mesa con el resto de discípulos. Y así lo muestra Leonardo, incluyendo a Judas entre los 12, y no aislándole del resto, como hacían otros pintores de la época. El apóstol traidor está representado con la bolsa de dinero entre sus manos, atributo que le distingue.

Reacción de los apóstoles

Para comprender “La Última Cena” de Leonardo es clave saber qué representa. El artista quiso mostrar las reacciones emocionales instantáneas de los apóstoles a su anuncio de que entre ellos hay un traidor. “Llegada la tarde, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían les dijo: En verdad os digo, que uno de vosotros me entregará” (Mateo 26, 20).

Public domain

Es un momento en que se mezcla la incredulidad, el miedo y el estupor entre todos los discípulos. Pero cada apóstol vive ese momento a su manera, según el carácter de cada uno. Parece que Leonardo quiso mostrar la escena tal como la plantea San Lucas en su Evangelio: primero Jesús anuncia a sus discípulos su sacrificio, luego instituye la Eucaristía y, finalmente, pronuncia esas palabras que provocan la inquietud de sus apóstoles “La mano del que me entrega está con la mía sobre la mesa” (Lucas 22, 21).

Esa es exactamente la escena que plasma el artista da Vinci en su cuadro. Los apóstoles “comenzaron entonces a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que esto habría de hacer” (Lucas 22, 23). Es una escena de enorme dinamismo y cada apóstol está representado con una actitud diferente, que le define psicológicamente conforme a lo que nos narran los Evangelios. Cada uno de ellos mediante sus gestos, acciones y movimientos expresivos del rostro y del cuerpo, muestra su reacción emocional.

Composición del cuadro

Por otro lado, hay muchos símbolos de la Santísima Trinidad en la composición del cuadro: por ejemplo, hay 3 ventanas en la parte posterior, la disposición de Jesús en medio de los apóstoles, con los brazos en forma de triángulo o la agrupación de los Apóstoles en grupos de 3, 6 de ellos a la derecha de Jesús y otros 6 a su izquierda.

Public domain Aquí tienes los nombres de Jesús y de cada apóstol.

Si analizamos las figuras de izquierda a derecha observamos la reacción de cada uno de ellos a las palabras de su maestro: Bartolomé, por ejemplo, se ha levantado tan rápido que aún tiene las piernas cruzadas. A su lado, Santiago el Menor apoya su mano sobre la espalda de Pedro para sentir seguridad y Andrés levanta las manos en muestra de su inocencia.







Judas sostiene la bolsa con los denarios

El siguiente grupo a la derecha del Señor está formado por Pedro, que sobrepasa a Judas para acercarse a Jesús y parece que le sugiere a Juan que le pregunte a quién se refiere como traidor. Pedro, además, sostiene un cuchillo en su mano derecha. El mismo cuchillo con el que más tarde cortará la oreja al siervo del pontífice en el Jardín de Getsemaní.

Judas, sin embargo, se echa para atrás y su rostro está conmocionado por el conocimiento de Jesús sobre su plan. Aprieta con su mano derecha la bolsa con las monedas de plata por las que traicionará a su maestro. Y con su mano izquierda intenta alcanzar el mismo plato del que come Jesús, tal como dice San Marcos en su Evangelio: “Uno de los doce, que moja conmigo en el plato” (Marcos 14, 20).

Por su parte, Juan aparece con las manos juntas y su cabeza hacia un lado, en actitud melancólica.

Por otro lado, a la izquierda de Jesús aparecen otro grupo de 3 apóstoles: Tomás, con su dedo levantado en actitud dudosa. Símbolo también de lo que estaba por llegar cuando afirmó más tarde, tras la Resurrección: «Si no veo en sus manos las llagas de los clavos, y no pongo el dedo en la llaga de los clavos, y mi mano en el costado, no lo creeré.”

A su lado, Santiago el Mayor con sus brazos extendidos con un gesto de sorpresa y Felipe, de pie, que se señala a sí mismo con sentimiento de culpa.

Respecto al último grupo, el formado por Mateo, Judas Tadeo y Simón, el movimiento se dirige hacia la derecha, con el gesto de Mateo y Judas como pidiendo explicaciones a Simón, mientras que él parece incapaz de dar una.

Como hemos indicado al principio, “La Última Cena” es un cuadro único, y ya fue copiado incluso en su fase de ejecución por autores contemporáneos a da Vinci. Su última restauración concluyó en 1999, después de 20 años de minuciosos trabajos.

Materiales necesarios para realizar la manualidad

Sin duda un cuadro de estas características merece atención. Por esta razón os proponemos realizar una artística manualidad en familia. De esta manera podremos conocer más sobre la institución de la Eucaristía y sobre los Apóstoles.

Necesitaremos:

2 hueveras de cartón de 1 docena.

Una cartulina blanca alargada (longitud igual a las hueveras)

Un papel blanco que cubra la cartulina (será el mantel)

Lápices de colores

Palillos o palitos planos de madera

Tijeras, regla y pegamento

2 hojas impresas con los 12 apóstoles para recortar y pintar

¡Empezamos!

10 pasos a seguir

1-Lo primero será coger las hueveras y cortar la tapa superior con unas tijeras. Para montar la mesa de la cena de Pascua nos quedaremos con la parte que tiene los huecos para los huevos.

(Si clicas en la galería fotográfica, puedes ver todos los pasos).

2-Después colocaremos una huevera encima de la otra, para unirlas más fácilmente. De esta forma nos quedarán los espacios exactos para 13 comensales: Jesús y sus 12 apóstoles.

Merche Crespo Paso 2.

3-Seguidamente cogeremos la cartulina blanca y la cortaremos a la medida de las hueveras, con la misma longitud, anchura y altura. Intentaremos que las hueveras queden totalmente cubiertas por encima y por delante.

Merche Crespo Paso 3.

4- Después cortaremos papel blanco para cubrir esa cartulina. Si no tenemos papel de esa longitud, podemos utilizar varios para cubrir completamente la cartulina inferior.

5-Ese papel funcionará como si fuera el mantel y sobre él, podemos dibujar y colorear directamente los platos, vasos y las jarras de agua y vino. También pintaremos las bandejas con cordero o pescado y los panes ácimos (sin levadura).

Merche Crespo Pasos 4 y 5.

Como detalle, podéis pintar un plato, un vaso y un trocito de pan para cada apóstol, justo en el espacio donde vais a colocarlo después. Y en la parte frontal, podéis pintar los pliegues del mantel.







6-Pegaremos el papel a la cartulina, y colocaremos esa estructura sobre las hueveras. Si queréis, lo podéis pegar.

Los invitados a la cena del Señor

7-Para facilitaros el trabajo, hemos dibujado las figuras de Jesús y los 12 apóstoles para que os descarguéis el documento. Después lo podéis imprimir, recortar y finalmente, colorear a vuestro gusto.

Merche Crespo Imágenes que pueden servirte de modelo (1).

Merche Crespo Imágenes que pueden servirte de modelo (2).

8-Una vez recortadas y pintadas las figuras, les dáis la vuelta y añadís el nombre del apóstol por su parte trasera (podéis poner solo la inicial de su nombre o el nombre completo) para saber de quién se trata y luego colocarlo en el orden correcto en la mesa.

9-A continuación, pegáis por detrás de las figuras un palillo o un palito de madera (o un trocito de cartulina) para que tengan más consistencia.

Merche Crespo Pasos 8 y 9.

10-Y ya podéis clavar cada figura encima de la cartulina en su orden correcto: de izquierda a derecha, Bartolomé, Santiago el Menor, Andrés, Judas Iscariote, Pedro, Juan, Jesús, Tomás, Santiago el Mayor, Felipe, Mateo, Judas Tadeo y Simón.

El palillo debe atravesar la cartulina justo en el hueco central y longitudinal de las hueveras, para que las figuras de los apóstoles, que no poseen pies, den la impresión de estar sentados.

Bartolomé, a la izquierda, y Simón, a la derecha, deben pegarse en el frontal del mantel.

Merche Crespo Una parte del paso 10.

Merche Crespo Paso 10 visto desde atrás.

¡Esperamos que os haya gustado y os sirva para vivir mejor el Jueves Santo!

Merche Crespo







