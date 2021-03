Un retiro que mejora tu matrimonio

Dos días de recogimiento que ayudan a las parejas a enamorarse más y a lograr un matrimonio como Dios lo pensó

Cuando te inscribes a este fin de semana de formación de Proyecto de Amor Conyugal, no sabes muy bien lo que va a suceder. Pero si hay algo que tienes que tener por seguro es que tu relación se fortalecerá y te iniciarás en las catequesis de San Juan Pablo II, conocidas como la Teología del Cuerpo.

La primera vez que oí hablar de Proyecto de Amor Conyugal fue por casualidad. Yo entonces tenía un blog en el que escribía sobre noviazgo, matrimonio y familia, cuyo nombre era “Proyectode2ymás”. Un día quise comprobar si existían blogs parecidos al mío y con los que poder enriquecerme, y buscando por internet me apareció el link a su web. Se me ocurrió escribirles para dar a conocer mi página e intercambiar impresiones.

A los pocos días me contestaron y me contaron que en breve tenían previsto viajar a Barcelona a dar un anuncio. Un anuncio es el paso previo al retiro, que tiene lugar en alguna parroquia, y en el que el matrimonio creador, José Luis y Magüi, explica a través de una breve conferencia unas pinceladas de su historia y acerca del proyecto.

Anuncio de Proyecto de Amor Conyugal en mi ciudad

Pasados unos meses, la pareja aterrizó en Barcelona, en concreto en la parroquia de Santa María Reina ubicada en el barrio de Pedralbes y donde, por cierto, me casé. En ese marco inmejorable escuché por primera vez acerca de unas enseñanzas que nuestro querido Papa había escrito especialmente para los casados.

Hicieron falta cuatro años para que mi marido y yo nos animáramos a asistir al retiro, y no por falta de ganas. Intentamos inscribirnos un par de veces sin suerte, pues no quedaban plazas. Sin embargo, la segunda vez recibí una llamada al móvil, cuando no contábamos ya con asistir. Al parecer una pareja se había dado de baja y automáticamente se nos adjudicó la plaza a nosotros.

En un abrir y cerrar de ojos tuvimos que colocar a cuatro niños. Gracias a Dios venimos de familias numerosas y pudimos colocar a cada hijo con distintos hermanos. Preparamos las maletas y nos dejamos llevar. Teníamos por delante un fin de semana para nosotros, en concreto de viernes por la tarde a domingo por la tarde.

Es para todos los matrimonios

Quiero aclarar que no son días pensados únicamente para aquellas parejas que están en crisis o al borde de la separación. El equipo de Proyecto Amor Conyugal los ha ideado tanto para los que tienen problemas gordos como para aquellos que quieran redescubrir su vocación matrimonial.

Veronika Zelenina - Shutterstock Redescubrir tu vocación al matrimonio es darle nuevo brío a la vida en la pareja y a la familia.

Nosotros estábamos aparentemente bien pero, es verdad, que veníamos de una época dura de paro y enfermedad y por mucho que uno no quiera todo eso pasa factura. Así que este retiro nos vino de perlas y, puedo asegurar, que fue el pistoletazo de salida para estar más unidos, “reenamorarnos” y cambiar nuestra visión sobre el matrimonio.

Dinámica experiencial

Antes que nada, aviso que no voy a hacer spoiler.

Sin embargo, lo que sí os puedo contar es que es un retiro experiencial. Es decir, lleno de experiencias. Y esto, ¿por qué así? “Porque las experiencias son las que recordamos y las que nos cambian”, dice José Luis.

Bajo el eslógan “Tu matrimonio como Dios lo pensó” se presentan las tres experiencias para vivir un matrimonio santo y feliz (según San Juan Pablo II):

La Soledad originaria: ¿Quién soy? Que en grandes rasgos significa que uno debe conocerse primero para poder entregar la vida. Dios nos da una dignidad, pero la perdemos cuando nos alejamos de Él. Y la idea es recobrarla para amar al cónyuge como Él nos ama. Tan sólo debemos fijarnos en el Señor que nos perdona y nos espera siempre. La Unidad originaria: ¿Para qué estoy aquí? Después de experimentar la soledad y encontrarnos cara a cara con Dios, hombre y mujer estamos dispuestos para entregarnos el uno al otro. Ambos hemos sido creados con un don, con una serie de talentos y, como piezas de un rompecabezas, tenemos que hacernos uno y encajar. De sobras es sabido que dos piezas iguales no encajan: la diferencia es necesaria para poder ser uno. La Desnudez/Inocencia originaria: ¿A qué estoy llamado? Y, por último, una vez hemos sentido la soledad, y ya estamos preparados para vivir en comunión (unidad), sólo nos queda despojarnos de lo que Dios no ha puesto en nosotros, para así alcanzar la santidad.

Lo novedoso de esta joya que nos dejó San Juan Pablo es que se va a la raíz, al origen. Y son estas catequesis sobre el matrimonio y la familia, predicadas en las audiencias de los miércoles entre los años 1979 y 1984, las que marcan un itinerario específico a los matrimonios del mundo.

En el retiro se descubre la belleza y grandeza de la vocación matrimonial

Descubrir esa belleza es necesario para luchar por tu relación, porque cuando uno está enamorado de un proyecto es más fácil defenderlo a capa y espada. Y muchas parejas comentan al terminar este encuentro que nunca nadie les había hablado así del matrimonio.

Realmente lo que sucede en los retiros es que marido y mujer viven unas experiencias impresionantes, en los que hay mucho derramamiento de gracia. Por algo es un proyecto inspirado por la Virgen, cuando José Luis y Magüi viajaron en peregrinación a Fátima y tuvieron una experiencia personal con Ella en 2002.

Desde ese momento empezaron a formarse hasta que lanzaron el primer retiro de la historia de Proyecto Amor Conyugal en 2016. A partir de esta fecha se produjo una explosión difícil de controlar pues de un retiro salía otro, y por el boca-oreja saltó a otras ciudades. Y aquello ya fue imparable.

¿Cómo me inscribo?

Para inscribirte es importante que consultes a menudo su web, en concreto el apartado que dice Misiones y Noticias. También puedes suscribirte a su newsletter y así estar más actualizado.

Una vez inscritos, hay que esperar un mail de confirmación con los datos para realizar el pago del retiro y cosas de interés para la preparación del viaje, o bien te avisan de que estás en lista de espera.

El precio del retiro puede variar, pero incluye pensión completa, alojamiento, gastos diversos y, dado que estamos en pandemia, no podía faltar la prueba Covid.

Las parejas que tengan dificultades económicas, que no dejen de ir, pues existe la posibilidad de pedir una beca.

Para terminar, si algo de este artículo te ha llamado positivamente la atención, te animo a que averigües si Proyecto Amor Conyugal ya ha aterrizado en tu ciudad y si hay algún retiro en marcha. Te aseguro que marcará un antes y un después en tu matrimonio.

Tales son los frutos y los milagros que hace la Virgen que las diócesis lo están proponiendo como su método estrella de la pastoral familiar.







Te puede interesar:

Los retiros Goum, un espacio de libertad interior











Te puede interesar:

El Huerto de los Olivos: el lugar de retiro preferido por Jesús











Te puede interesar:

A dos meses de su boda, escribe esto sobre su futuro matrimonio