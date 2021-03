8M y el Día del Padre: cómo celebrarlo

Anímate a vivir en familia y a lo grande la fiesta de San José

El 8M de este 2021 pasó por mi vida de forma tan veloz, que no me dio tiempo a escribir ninguna de esas ideas que tengo guardadas, como si fueran tarros de conserva, por miedo a que sean malinterpretadas. Eso, unido a lo rápido que los días empujan a sus predecesores, me lleva a vislumbrar que, dentro de muy poco, llegará el día más mágico del primer trimestre del año: el Día del Padre.Tu día, San José.

Padres de niñas

Así que quería animarte a celebrar a lo grande este 19 de marzo, destapando uno de esos tarros de conserva cerrados, que lleva pegada una etiqueta que reza: “Lo que de verdad necesitan las mujeres”. Y, bajo el influjo de ese aroma, aplaudir y alabar la figura de los padres. En concreto, de los padres de niñas, las que serán, o quizá ya se hayan convertido en mujercitas.

Porque, cuando ellos ejercen su papel, construyen mujeres con alta autoestima. Algo más

difícil de conseguir que una cuota. Las mujeres que han tenido el cariño de su padre, saben cómo deben ser queridas, y son las que denuncian la primera bofetada. Son las mujeres que no se conforman con sucedáneos, porque han conocido el verdadero amor. Mujeres que saben que siempre tendrán una roca a donde agarrarse.

Padres fuertes, hijas felices

En esa línea, quiero recomendarte a una gran autora, Meg Meeker, y, más en concreto, una de sus obras: ”Padres fuertes, hijas felices”.

En la obra, deja clara la relevancia de la figura paterna, pese a que haya sido despreciada por una sociedad que no tiene en cuenta a los padres, que niega la importancia de su autoridad, y que trata de crear confusión respecto al papel que desempeñan. Transcribo a continuación algunas frases del libro:

– “Yo les digo que los padres cambian las vidas de sus hijas como mi padre cambió mi vida”.

– ”Lo que diga con una frase o transmita con una sonrisa tiene valor infinito para ellas”.

– “Quisiera que se vieran a ustedes mismos a través de los ojos de sus hijas, y no sólo por el bien de ellas, sino por el de ustedes, porque, si pudieran verse como ellas los ven, aunque sólo fuera durante 10 minutos de su vida, nunca volverían a ser los mismos”.

– “Las chicas que se sienten unidas a sus padres resuelven mejor sus problemas”.

– “Las niñas tienen menor estrés escolarsi los padres están presentes en el hogar”.

– “Las chicas cuyos padres les proporcionan cariño y control consiguen más éxitos académicos”.

– “Las chicas que se sienten más cerca de su padre muestran menos ansiedad y depresión”.

Por ellas, por esas niñas que, gracias a la presencia paterna en sus vidas, saben que el mundo les pertenece: ¡feliz día del padre!

Y, por nosotras, por las madres de esas mujercitas, por el apoyo y la seguridad que vuestra fortaleza nos da, por vuestra visión pragmática de los problemas, por ser los árbitros perfectos que encauzan esas discusiones interminables donde nos perdemos madres e hijas, porque nos dejáis hablar y os ocupáis de escuchar: ¡feliz Día del Padre!

Cómo celebrar el día del padre

¿Cómo celebrarlo? Aquí te dejo mi sugerencia. Con esta pandemia, si de algo tenemos ganas es de disfrutar del aire libre. Escoge un lugar que se adapte a las necesidades de tu familia: columpios, si tienes niños pequeños; fútbol, si es la pasión en tu casa; acantilado, si te lo puedes permitir; y organiza un picnic perfecto.

Efecto sorpresa al celebrar

La tendencia más actual es superar la tortilla y el filete empanado, y sorprender a todos con una “grazing box”.

Una caja de cartón, o dos, si tu familia es XXL, que puedes conseguir en una frutería.

Fórrala con un papel, e imaginación al poder: distintos tipos de queso, variedades de panes, uvas, embutido, sandwiches variados, frutos secos, aceitunas, snacks de verduras deshidratadas con alguna salsa apetecible, galletitas saladas, mini-hamburguesas…

Y que no falte la parte dulce: muffins de arándanos, chocolate en cualquier versión, fresas, etc. Y celébralo como se merece: ¡feliz Día del Padre!







