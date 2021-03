Una frase y un compromiso para Cuaresma (Día 24): Amar

Inspírate en san Francisco de Sales y pregúntate al final del día: ¿Cuánto he amado hoy?

Nosotros en Aleteia junto a ti, queremos acompañarte como Iglesia en comunión, a vivir paso a paso los cuarenta días de este tiempo litúrgico, bastante especial debido a las restricciones en muchos países a causa de la pandemia. Simplemente una frase, y con ella una reflexión y un pequeño compromiso: desde casa -en soledad o en familia- meditaremos cada día hasta la llegada de la Semana Santa. ¡Acompáñanos!

Frase

La frase de hoy es de san Francisco de Sales:

Maria Paola Daud

Reflexión

Hoy me hice esta pregunta reflexionando sobre la frase de san Francisco de Sales: ¿Cómo es amar a Dios de igual forma en todas las ocasiones?

Creo que la respuesta está, como dicen los enamorados: “con toda mi vida”. Y eso quiere decir desde que me levanto hasta que me acuesto, en casa, en el trabajo, en la escuela, con mi familia, con mis amigos, y también con el vecino o compañero que no me cae bien.

Amar, amar mucho y “amar sin medida”.

Propósito

Al acostarme me haré esta pregunta: ¿Cuánto he amado hoy? Y rezaré por las ocasiones en que no lo hice, pidiendo a Dios que me dé un poquito de su gran amor para poder dar a los demás.

Cuaresma

Los cuarenta días anteriores a la celebración de la Pascua son un tiempo especial de cambio, de renovación. Aprovéchalo junto a los santos para fortalecer tu espíritu y acercarte más a Jesús.

El silencio, la escucha, desprenderse de cosas superfluas y enfocarse en lo esencial, recibir los sacramentos -especialmente confesarse- y adentrarse en la oración ayudan en este camino. Para ello son también las frases, reflexiones y compromisos que te proponemos.