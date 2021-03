Argentina: Miles de hectáreas de la Patagonia arrasadas por el fuego

La situación de este "paraíso incendiado" viene dejando fallecimientos, heridos graves y centenares de familias afectadas. La respuesta de la Iglesia a través de Cáritas no se hizo esperar

La región de la Comarca Andina, en la Patagonia Argentina, está siendo arrasada por intensos fuegos cuyo origen es por el momento desconocido. Hasta el momento, se vieron afectadas más de 1,500 hectáreas de zonas como Lago Puelo, El Bolsón, El Maitén, Epuyén, Futaleufú y El Hoyo. Esto producto de varios focos suscitados en simultáneo. Cientos de casas han sido destrozadas por las llamas y algunas familias permanecían desaparecidas. Una persona ya fue hallada calcinada. Hay heridos graves y cientos de familias que han perdido todo y hoy dependen de la solidaridad para subsistir.

🚨🚨⚠️⚠️ATENCIÓN!!! LA CORDILLERA SE ESTA INCENDIANDO!! LOS SITIOS AFECTADOS SON:

LAS GOLONDRINAS

EL HOYO

EPUYEN

CHOLILA

EL MAITEN

CERRO RADAL Y EL BOLSON!! DIFUNDIR !!! INCENDIOS DESCONTROLADOS Y YA SE LLEVO UN CENTRO DE CONTROL CONTRA EL FUEGO!! ⚠️⚠️🚨🚨 pic.twitter.com/hYbCtuA6a8 — Emanuel• (@EmanuelN_05) March 10, 2021

Según las autoridades nacionales, se trataría de incendios provocados intencionalmente. “Los focos fueron iniciados simultáneamente en distintas ubicaciones. No fue un rayo ni un accidente, se trata a las claras de incendios intencionales, que afectan no sólo a los bosques nativos, la flora y fauna local, sino también a miles de personas que corren riesgo de vida”, expresó el Ministro del Interior Wado de Pedro. No obstante, ni él ni otros se animan aún a señalar responsabilidades.

Gobierno del Chubut

Cáritas, respuesta inmediata

La respuesta de la Iglesia a través de las Cáritas de la Región Patagónica fue inmediata. Y comenzaron acciones aún antes de que las noticias alcancen los medios nacionales e internacionales. “La situación es angustiante, porque se desató una tormenta de fuego y arrasó con unas 250 casas. Zonas como El Hoyo y Las Golondrinas tuvieron que ser evacuadas. Hay varios vecinos y bomberos hospitalizados”, ilustró Sonia Correa, directora de Cáritas Esquel.

Los propios vecinos de Lago Puelo, una de las localidades más afectadas, se movilizaron inmediatamente para asistir para los evacuados. También se iniciaron acciones para la preparación de viandas, particularmente con agua, para los bomberos que trabajan en la mitigación. Cáritas de Bariloche y los Scouts del Distrito 1 Melipal se unieron a distintas organizaciones para poner en marcha un reparto que ya llegó a El Bolsón y a El Hoyo, y siguen. Y Cáritas Argentina amplificó el llamado a la solidaridad, para apoyar lo que desde la presencia local ya se está realizando.

EMERGENCIA EN LA PATAGONIA.

Incendios forestales afectan varias localidades. Muchas personas tuvieron que ser evacuadas y no pueden volver a sus hogares. Acompáñalos con tu donación para asistir a las personas que lo perdieron todo.

Colaborá aquí https://t.co/RmfFRSkclTpic.twitter.com/MFdWvInMe6 — Cáritas Argentina (@CaritasAR) March 11, 2021

Tierra de todos, reclamada por todos

Aunque no se confirmó quiénes estarían detrás de los incendios, las discusiones en torno a el hábitat y la explotación de una de las regiones más bellas de la Patagonia no es nueva. La zona es objeto de permanente reclamo por parte de grupos terroristas como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), las tensiones entre propietarios y empresarios con comunidades hippies son de larga data y, según sospechan vecinos damnificados, habría intereses de la megaminería detrás.

Abro hilo de lo que está pasando en la Patagonia Argentina, por favor compartir para que llegue a más gente. pic.twitter.com/6uiAZkTDzd — Isi’t91 🍒 (@isipisih) March 10, 2021

El dilema de la megaminería

En los últimos días la Conferencia Episcopal Argentina se unió al reclamo de los obispos patagónicos por la posible habilitación de proyectos de megaminería en la región. Los obispos piden que se involucre y se escuche a los distintos actores sociales, y, citando a Laudato Si, se propicie la creación de “un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecno económico terminen arrasando no sólo con la política sino también con la libertad y la justicia”.

La preocupación, como advierten, es que las empresas explotadoras “generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener”.







