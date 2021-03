Una niña por 190 dólares, el precio que horroriza al Papa Francisco

“Es muy importante que la prensa mundial que acompaña al Papa no pierda de vista quienes son realmente los protagonistas del viaje. Son los cristianos de Irak, que llevan tanto tiempo esperando que un Papa pise sus ciudades. Y como es muy fácil perder el foco y enredarnos que si en cuestiones de seguridad, en que si es oportuno o no viajar a Irak en una pandemia…. La posibilidad de mostrar estos documentos tan impactantes al Papa durante el vuelo sirve para que no perdamos el norte y hablemos de ellos”, asegura Eva Fernández a la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), que ha sido la que ha facilitado a la periodista estos documentos.

Durante el vuelo el #Papa se ha quedado muy removido al ver el ultimátum que el #Isis daba a los cristianos y sobre todo con las tablas de precios a los que se ponía a la venta a las mujeres cristianas y yazidís: “esto mismo ocurre ahora en #Europa con la trata”@AyudaIglesNecespic.twitter.com/4DldDwx0MR — Eva Fernández (@evaenlaradio) March 5, 2021

El horror vivido por los cristianos de Irak

“Es una muestra fidedigna del horror de un pasado tan reciente. Yo viajo con vosotros hasta Irak y será muy difícil no conmoverme viendo la heroicidad de todas las familias a las que voy a conocer y a las que vosotros ayudáis desde hace tanto tiempo. Hubiera sido imposible encontrarse con ellos si no es por Ayuda a la Iglesia Necesitada y por este motivo os voy a tener muy presentes en este viaje”, afirma la periodista, agradeciendo la labor de ACN en ayuda de comunidad cristiana de Irak.