Cinco elementos que debes saber sobre el viaje del papa Francisco a Irak

El papa Francisco emprende su 33.er viaje apostólico fuera de Italia. Será el primer sucesor de Pedro en pisar suelo iraquí, del 5 de marzo al 8 de marzo

Revisamos cinco aspectos de este viaje histórico.

1. Irak: el viaje tan esperado de Juan Pablo II

El papa Francisco está a punto de realizar uno de los sueños que Juan Pablo II no pudo cumplir. Para el Jubileo del año 2000, el Pontífice polaco tenía previsto dirigirse a Ur, a 300 kilómetros al sur de Bagdad, para meditar en los lugares donde vivió Abraham, el Padre de los creyentes. Por motivos políticos y de seguridad, su anhelo no pudo realizarse. Una espina que el papa Francisco tiene bien presente. A comienzos de febrero, ante periodistas estadounidenses, el Papa confesó que su predecesor había “llorado” por no poder pisar el suelo de Mesopotamia. Añadió que no quería decepcionar una segunda vez al pueblo iraquí.

“Es un gran signo que pueda dirigirse a la patria de Abraham veinte años después del deseo de Juan Pablo II”, comenta con regocijo Mons. Pascal Gollnisch, director de L’Œuvre d’Orient, asociación francesa al servicio de las Iglesias orientales. “El yacimiento de Ur es un lugar esencial en la Historia de la Salvación, un lugar donde las tres monoteístas pueden reconocerse en aquello que les une, es decir, en la posteridad y la espiritualidad de Abraham. Será uno de los momentos fuertes de este viaje”, subraya Mons. Pascal Gollnisch, que también es vicario general de los católicos orientales en Francia.

2. El primer viaje papal en la era de la COVID-19

27 de noviembre de 2019. El Papa baja de su avión que lo trae de Japón y de Tailandia. Nadie sospecha entonces que el Pontífice argentino no volverá a desplazarse al extranjero durante más de un año. En efecto, la crisis de la COVID-19, surgida algunas semanas después, conllevó reevaluar todos los proyectos de visitas apostólicas del Soberano Pontífice; los viajes a Papúa Nueva Guinea y a Indonesia, por ejemplo, tuvieron que ser anulados.

Para el líder de la Iglesia católica, el mayor temor es que su presencia entraña el desplazamiento de una multitud de personas, lo cual favorece la propagación de la epidemia. “En conciencia, yo no puedo provocar aglomeraciones”, aseguraba en una entrevista televisada el pasado enero. Mencionó también la posibilidad de aplazar su visita a Irak, si la situación sanitaria lo requería.

3. Quince horas en el cielo, nueve vuelos programados

A sus 84 años, el papa Francisco se dispone a hacer un agotador 33.er viaje fuera de Italia. Debilitado recientemente por una dolorosa ciática, el Pontífice deberá subir y bajar nueve veces de un avión o de un helicóptero. Además de los 3000 kilómetros que deberá recorrer para cubrir el trayecto de Roma a Bagdad (6000 kilómetros, ida y vuelta), el Pontífice argentino hará casi 1500 kilómetros de desplazamientos en el interior de Irak, siempre por aire.

Viajará en dos ocasiones en un helicóptero militar, para dirigirse a Mosul y a Qaraqosh. En Irak, el vuelo más largo durará poco más de una hora (Bagdad – Erbil); el más rápido, entre Mosul y Qaraqosh, sólo durará veinte minutos. En tan sólo cuatro días, el obispo de Roma pasará unas quince horas en el cielo.

4. Condiciones sanitarias y de seguridad (muy) inciertas

Una epidemia de COVID-19 que empeora de nuevo y graves incidentes de seguridad… La visita del Papa a Irak se inscribe en un contexto delicado, cuanto menos. “Está lejos de ser el mejor de los escenarios”, comenta un buen conocedor del país. En el aspecto sanitario, primero, ya que, aunque el número de contagiados había llegado a una meseta muy baja a mediados de enero, la curva se ha invertido claramente e inquieta a las autoridades, que han tomado medidas drásticas (toque de queda y confinamiento los viernes, sábados y domingos hasta el fin de la visita del Papa, el 8 de marzo).

Luego, en el ámbito de seguridad, el atentado suicida en pleno corazón de Bagdad el pasado 21 de enero o los ataques con misiles de mediados de febrero en la región de Erbil –donde debe celebrarse una misa papal en un estadio–, ilustran la inestabilidad de un país familiarizado con el ruido de las armas desde hace muchos años.

“El contexto es particular, sin duda, pero recordemos que si el Papa viene a Irak es porque el país sufre”, comparte el hermano Olivier Poquillon, dominico de Mosul. “En Oriente, cuando queremos honrar a las personas, no las invitamos a nuestra casa, sino que vamos a su encuentro. Es exactamente eso lo que el Papa quiere hacer: venir a visitar a los miembros que sufren de su familia”, continúa el religioso, que define este viaje como “una visita de compasión”.

5. Un encuentro histórico en el programa

La reunión entre el papa Francisco y una de las máximas autoridades chiíes del mundo será sin duda uno de los grandes momentos de la visita papal. El 6 de marzo, al día siguiente de su llegada a Irak, el Pontífice argentino conversará con el gran ayatolá Al Sistani, de 90 años, en su modesta vivienda de Nayaf, ciudad santa del islam chií, que alberga el mausoleo del imam Alí.

Aunque no hay que esperar una declaración común después de la reunión –como fue el caso con el Papa y el suní Al Tayeb en 2019–, este encuentro tiene una importancia enorme. “Para el islam chií, que es minoritario hoy día, esta reunión con el papa Francisco es fundamental porque significa que toda la familia del islam es tenida en cuenta”, explica el padre Christopher Clohessy, doctor en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos (PISAI). Este eminente especialista del islam chií considera que el Papa, a través de este gesto, “envía un mensaje a los chiíes para decirles que no han sido olvidados y asegurarles que forman parte integral del proceso de diálogo y de paz en el mundo”.

Por Hugues Lefèvre







