Brasil: El coronavirus sin tregua e impacta otra vez en los creyentes

El gigante sudamericano vuelve a romper récords y el aumento del coronavirus volvió a motivar la suspensión de misas con fieles en varias partes del país

El pasado 26 de febrero se cumplió un año del primer caso confirmado de coronavirus en Brasil. Y con ello, el ingreso de la pandemia a América Latina. Desde ese momento, hasta estos días, el gigante sudamericano ha estado viviendo un verdadero infierno”. Y a pesar de que hace pocas semanas comenzó la vacunación, por estas horas hubo aumento de casos, cifras récord.

Es que Brasil en los primeros meses de 2020 se posicionó como epicentro del coronavirus en América Latina y la preocupación permanece vigente hasta estos días. Hasta ahora hay más de 10 millones de casos positivos y un número de fallecidos superior a 250.000 personas.

En medio de esto, más allá de incluso variantes del virus, situaciones verdaderamente dramáticas en cuanto a insumos, falta de oxígeno en sitios de la Amazonía como Manaos, cementerios desbordados y hasta colapsos hospitalarios. En las últimas horas, por ejemplo, desde el Estado de San Pablo se volvió a emitir una emergencia en cuanto al tema de los hospitales.

La vacuna, una pequeña luz de esperanza

Edson Arantes do Nascimento, o más sencillamente Pelé, recientemente recibió la vacuna contra el coroanvirus en Brasil. La «estrella del fútbol» mundial no perdió la oportunidad de hacer un llamado a la vacunación a través de Instagram.

“Hoy ha sido un día inolvidable. ¡Tengo la vacuna! La pandemia aún no ha terminado. Necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas, mientras muchas personas aún no han sido inmunizadas. Lávese bien las manos y quédese en casa, si es posible. Cuando salga, no olvide usar una mascarilla y mantenga su distancia social. Esto pasará si podemos pensar en el prójimo y ayudarnos unos a otros”.

Su mensaje, que hace referencia a aquello del amor al prójimo a través de este gesto, forma parte de la luz de esperanza que representa el inicio de la vacunación para frenar la pandemia del coronavirus. A pesar de ello, en el caso de Brasil, el proceso sigue siendo lento y doloroso, algo que hace pensar que aún falta bastante tiempo para empezar a lograr resultados más auspiciosos. De momento, una vez más el llamado a la responsabilidad y al respeto de las diversas medidas de bioseguridad.

Suspensión de misas

Pero la pandemia no solo ha golpeado de manera directa la salud de los brasileños. También lo ha hecho de manera drástica en otras áreas. Es aquí donde también entran los aspectos religiosos y el impacto en la vida de los creyentes. En un año, 2020, donde hubo que apelar a las nuevas tecnologías de comunicación para las ceremonias religiosas más importantes, lo que va de 2021 no parece ser muy diferente.

Recientemente, la propia Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) publicó un artículo con el siguiente título: “Arquidiócesis y diócesis brasileñas suspendieron nuevamente las misas con presencia de fieles”.

Esto, con variantes dependiendo del lugar, debido a la difícil situación de contexto con aumento de casos diarios, colapsos en diversos sistemas de salud, además del bloqueo de movilidad establecido en varios estados para contener el virus.

De esta manera, todas las regiones se han visto afectadas y no quedó más alternativa que suspender las celebraciones masivas con presencia de fieles. ¿Qué pasará con Semana Santa de 2021? Sigue siendo una de las interrogantes que se irá despejando conforme pasen los días y surjan variantes en los diversos puntos del país.







