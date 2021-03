Papa Francisco envía un mensaje a los chiíes: No han sido olvidados ni superados

“El encuentro entre Al Sistani y el papa Francisco es fundamental para el islam chií”, explica el padre Clohessy

El papa Francisco se reunirá con la máxima autoridad chií de Irak el próximo 6 de marzo, el ayatolá Alí al Sistani. El padre Christopher Clohessy es doctor en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos (PISAI). Eminente especialista* del islam chií, este investigador sudafricano explica las claves de esta reunión histórica.

¿Qué representa el gran ayatolá Al Sistani en el mundo musulmán?

Es una figura esencial en el islam chií. Encabeza la escuela de Nayaf y tiene bajo su autoridad un muy importante número de universitarios chiíes diseminados por todo el mundo. Como el papa Francisco, es una figura atrayente. Su popularidad planetaria, incluso en Irán –país donde nació–, muestra que muchas personas prefieren su visión ligeramente más moderada que la de Ruhollah Jomeini [ayatolá llegado al poder en Irán en 1979 y muerto en 1989, NDLR]. Este pensamiento político, aún en vigor en la República Islamista de Irán actualmente, considera que los religiosos deben concentrar todos los poderes.

Discípulo de su antiguo maestro, el gran ayatolá Al Joei, (1899-1992), Al Sistani se encuentra desde 2009 entre los diez primeros puestos del “The Muslim 500”, la clasificación de los musulmanes más influyentes del mundo. Además, en 2005 fue clasificado entre los 100 intelectuales más relevantes del planeta. En 2014, fue nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz.

¿Qué autoridad tiene en Irak?

Es uno de los hombres más influyentes del país. Desempeñó un papel muy importante como artífice de paz y negociador de tratados en los asuntos religiosos y políticos tras la invasión estadounidense en 2003. Exhortó al clero a implicarse en la justicia y la política para guiar mejor al pueblo iraquí, llamó a un voto democrático con el objetivo de formar un Gobierno de transición, animó a la población a participar en las elecciones cruciales de enero de 2005, incluso a las mujeres, a las que invitó a la movilización en una fatua especial.

Suplicó a los chiíes iraquíes no responder alos ataques de los extremistas suníes. Al tiempo que llamaba a la calma tras una serie de atentados con bomba, explicaba a menudo a los chiíes que los culpables no eran sus vecinos suníes, sino más bien los extremistas. En 2014, lanzó también un llamamiento para que los iraquíes apoyaran a su Gobierno en la lucha contra la organización Estado Islámico.

¿El encuentro que va a tener lugar entre el Papa y el líder chií se alinea con la reunión entre el Papa y el suní Al Tayeb?

El encuentro con el gran imam de Al Alzhar fue importante. Pero creo que, para el islam chií, esta reunión con el papa Francisco es fundamental porque significa que toda la familia del islam es tenida en cuenta. Aunque el islam chií se haya vuelto minoritario, representa todavía a millones de personas en el mundo. A través de este encuentro, el Papa envía un mensaje a los chiíes para decirles que no han sido olvidados ni superados. Les asegura que forman una parte integrante del proceso de diálogo y de paz en el mundo.

Ha dicho usted que Al Sistani representa una corriente chií ligeramente diferente de la de Jomeini y de la escuela de Qom, en Irán. ¿Cómo va a reaccionar Irán a la visita del Papa a Al Sistani?

Irán no debería reaccionar de manera negativa. Al Sistani es muy respetado incluso en Qom, donde estudió en sus inicios. Ciertamente, su visión del islam difiere ligeramente de la de Jomeini, pero, a pesar de algunos desacuerdos con los religiosos en el poder en Irán, lo cierto es que Al Sistani nunca ha fomentado la rivalidad entre los dos grandes centros chiíes. Creo que el encuentro será bien recibido casi unánimemente por los musulmanes chiíes.

¿Cuál podría ser el impacto concreto de un encuentro así?

No espero la firma de un documento como fue el caso con el Papa y el gran imam de Al Azhar y el Documento sobre la Fraternidad Humana. No creo que Al Sistani pudiera firmar un documento únicamente por el placer de rubricar algo o por el símbolo del gesto. La reunión –que será corta– se inscribe en una agenda más amplia. Luego podría haber una declaración común por parte de Nayaf y del Vaticano.

No obstante, se trata de un encuentro altamente simbólico y, a veces, el contenido simbólico es más importante que lo que se dice. A pesar de las críticas, a veces violentas, que se pueden observar en las redes sociales entre los autodenominados “liberales” y “conservadores” –tanto por el lado católico como por el lado chií–, diría que Francisco y Al Sistani comparten visiones y perspectivas muy próximas. Ambos quieren decir que conocen el valor de la paz y que están dispuestos a trabajar duro por ello.

¿Cómo son percibidos el Papa y la Iglesia en el mundo chií?

No tengo claro que el Papa, en su función y su mandato, o la Iglesia católica, como institución mundial, ocupen un buen lugar en el radar del islam chií. Sin embargo, el papa Francisco es una figura popular, en parte por su nombre. En el islam, se recuerda todavía la historia del encuentro de san Francisco con el sultán. San Francisco es considerado en el mundo entero como un hombre de paz. De modo que el papa Francisco es visto desde este ángulo.

¿En qué punto se encuentran las relaciones entre los chiíes y los católicos hoy día?

A lo largo de las últimas décadas, hemos asistido a un aumento del diálogo entre el catolicismo y el chiismo; existen vínculos estrechos teológicos y espirituales entre las dos religiones. Desde la declaración Nostra Aetate y el Concilio Vaticano II, el islam conversa regularmente con la Iglesia católica, pero menos con las otras ramas del cristianismo.

En mi opinión, como dice el papa emérito Benedicto XVI, este diálogo ha sido y continúa siendo crucial, pero es difícil calificarlo de “teológico”. En efecto, aparte de informar a su colega sobre sus propias creencias o de plantearle cuestiones sobre su sistema de creencias, es poco probable que estas conversaciones vayan más lejos y que las posiciones doctrinales y teológicas fundamentales sean susceptibles de evolucionar o de comprometerse.

¿Qué quiere decir?

Con frecuencia, estos diálogos no son más que un grupo de musulmanes que invita a un grupo de cristianos para explicar doctrinas cristianas complejas, como la Trinidad o la Encarnación.

Con todo, como explicaba Benedicto XVI, debemos continuar intentando fomentar intercambios francos sobre temas centrales, como la libertad de culto, la dignidad humana o la no violencia.

Además, sin duda no se puede negar el potencial del islam como aliado para la defensa de los grandes valores religiosos que son la fe y la obediencia a Dios. El cristianismo y el islam están en realidad del mismo lado en una batalla contra el secularismo radical.

Entre los chiíes y los suníes, ¿con quién tiene más facilidad para dialogar la Iglesia católica?

En mi opinión, existen lazos más fuertes entre los católicos y los chiíes que entre los católicos y los suníes. Eso se explica en parte por los puntos comunes que existen entre chiíes y católicos: por ejemplo, una creencia común en la intercesión de los santos, paralelismos importantes entre Al Husain, el gran mártir del chiismo, y Jesús; entre Fátima [hija del profeta Mahoma, NDLR], la madre sufridora y virgen de Al Husain, y la Virgen María. Asimismo, los dos sistemas religiosos conceden una gran importancia a los rituales, así como a la necesidad de cuidar la memoria. Se trata entonces de implantar ritualmente un recuerdo para hacer presente el acontecimiento y situar al creyente en el centro de este acontecimiento.

Aunque puedan existir puentes entre católicos y chiíes, la situación de los cristianos en los países de mayoría chií no es nada satisfactoria…

Exactamente. No cabe duda de que las minorías cristianas en los países musulmanes no disfrutan de todos sus derechos. Durante su viaje, me parece capital que Francisco no se dirija solamente a los cristianos de Irak, sino que también tenga el valor de interpelar a las autoridades sobre el tema de la libertad religiosa. El Documento sobre la Fraternidad Humana no sería más que un trozo de papel sin valor si no contribuye a dar frutos reales y concretos, cosa que todavía no ha sucedido.

Entrevista realizada por Hugues Lefèvre

*El padre Christopher Clohessy es autor de varias obras de referencia (en lengua inglesa): Fâtima, Daughter of Muhammad (2009, 2018 2.ª ed.), Half of My Heart: the Narratives of Zaynab, Daughter of ‘Alî (2018), y Angels Hastening. The Karbalā’ Dreams (2021), todas publicadas en la editorial Gorgias Press. En febrero de 2021, fue galardonado con motivo del 28.º Premio Internacional del Libro de la República Islámica de Irán. Recibió un premio en la categoría de “Investigador distinguido”.







Te puede interesar:

El viaje a Irak del Papa Francisco es el más peligroso en 8 años











Te puede interesar:

La lección de Irak y san Juan Pablo II que no debería repetirse con el Papa Francisco