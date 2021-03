El nuevo “milagro” de Erwin Tumiri, sobreviviente del vuelo del Chapecoense

Un técnico de aviación boliviano que volvió a salvarse de una fuerte tragedia en la que murieron 21 personas, esta vez en tierra

En 2016 la noticia dio vuelta al mundo. En aquella oportunidad, el vuelo 2933 de LaMia terminó en una tragedia que se cobró la vida de 71 personas. Entre los pasajeros se encontraban miembros del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, quienes viajaban a Colombia a disputar la final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, en medio de aquel dolor, también hubo “seis milagros”, algunos jugadores que sobrevivieron de milagro junto a dos integrantes de la tripulación entre los que se encontraba el joven boliviano Erwin Tumiri.

Los homenajes y oraciones se replicaron a la largo y ancho del mundo luego de aquel terrible 28 de noviembre de 2016. Al mismo tiempo, la situación de quienes lograron salir con vida de aquella situación se transformó en noticia y mereció seguimiento. Ya en aquel momento el testimonio de este joven mecánico de aeronáutica generaba conmoción.

“Ay Dios mío”

«Se apagaron las luces, no pude ver nada, me mojaba por la puerta y todo pasó como en un sueño, como en una pesadilla«, dijo en una entrevista con el portal Infaobae.

«Escuché varias vibraciones. Me imagino ahora que esas vibraciones eran los motores apagándosey ya después de eso se encendió la luz de emergencia. Después lo único que he escuchado es a Ximena (la azafata) diciendo ‘Ay Dios mío, ay Dios mío’«, indicó en otro pasaje.

Pasó el tiempo, continuó su vida en Cochabamba y con la intención de convertirse en piloto, además de integrar un grupo de música cristiana de nombre Ajayu. Incluso, en su perfil de Facebook se detalle haber tenido estudios en un colegio evangélico. Estas orientaciones, de alguna manera también lo han ayudado a mantener su fe en Dios a pesar de la adversidad. Entre otras cosas, llegó a reconocer que Dios le estaba dando otra oportunidad.

Otro “milagro”, esta vez en tierra

Año 2021, marzo. Pasaron ya casi cinco años de la tragedia del vuelo del Chapecoense, pero el nombre de Erwin vuelve a sonar con fuerza a nivel internacional. En las últimas horas tuvo lugar en Cochabamba un accidente en una carretera que dejó al menos 21 muertos y más de una decena de heridos. Entre los afectados estaba este joven boliviano, quien volvió a salvarse de la muerte.

“Salí a gatas, me senté, mi rodilla estaba herida, me senté y dije, otra vez, no lo puedo creer”, expresó Erwin en diálogo con medios locales, reproduce Los Tiempos. En esta oportunidad, Erwin sufrió heridas leves y recordó que siempre se encomienda a Dios. “Me siento bendecido. Siempre dando gracias a Dios”, indicó.

La propia hermana de Erwin, también en diálogo conLos Tiempos, resaltó que lo acontecido fue “otro milagro”.

“Hablé con él y me dijo que está bien. Es con el poder del Señor, siempre nos cuida y tiene sus tiempos”, añadió.

Las repercusiones en redes sociales no se hicieron esperar, aspecto que también llevaron a muchos a reflexionar sobre el propósito en la vida y los tiempos de Dios. Sin dudas Erwin sigue teniendo motivos para seguir buscando y meditando.

