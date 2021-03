El «arte» de no hacer nada: ¿es positivo o negativo?

Toma nota: los holandeses practican un tipo de descanso que nos hace más creativos e incluso más productivos. Aquí van algunos consejos.

¿Hablamos de no hacer nada? ¿Absolutamente nada? ¿Y será positivo eso? Pues parece que en la cultura holandesa lo practican, y con excelentes resultados. Lo llaman niksen y no es exactamente el dolce far niente italiano ni la procrastinación o el hygge danés.

Y es que practicar el niksen no significa ser un vago o pretender disfrazar la pereza con algo similar al mindfulness. Es, eso sí, no hacer nada durante un espacio de tiempo breve. Algo así como poner la mente en blanco.

En español lo llamaríamos «asueto«, que el diccionario de la RAE lo define como «interrupción temporal por descanso del trabajo, los estudios u otra actividad habitual, especialmente si dura un día o unas horas». Solo que el niksen es algo más breve: pueden ser unos minutos, una pausa para tomar una infusión relajante o un «estirar las piernas».

Tampoco es equiparable a la siesta, una tradición muy española que muchos especialistas recomiendan por sus beneficios para la salud.







¿Qué consigues?

Practicar el niksen tiene muchas ventajas, según explica Annette Lavrijsen, antigua editora neerlandesa de la revista «Woman’s Health» y autora del reciente libro «Niksen. El arte neerlandés de no hacer nada».

Monkey Business Images - Shutterstock El niksen -no hacer nada en breves momentos- nos ayuda a priorizar mejor.

La autora lo llama «un arte» porque subraya que si estamos estresados o agobiados, el niksen nos enseñará a descubrirel poder de la pausa.

Tiene, según ella, múltiples beneficios:

Nos ayuda a reajustar prioridades.

Dominaremos la gestión del tiempo.

Generaremos un espacio en el que no hacer nada, independientemente del entorno.

Lograremos equilibrio entre el trabajo y la vida privada.

Impulsaremos nuestra creatividad.

Construiremos una familia feliz.

Mejoraremos nuestras relaciones de amistad.

«El niksen no obliga a nada salvo a que te permitas a ti mismo un momento durante el cual no hacer nada, sin ningún objetivo o propósito específico», afirma la escritora.

Consejos para practicar el niksen

Pero, ¿cómo encontrar un hueco con una vida tan estresada como la que llevamos? Si la pregunta es esa, precisamente es que necesitamos poner una pizca de niksen en nuestra vida. Así que Lavrijsen propone sencillos ejercicios de meditación, consejos y actividades de relajación.

Puedes ver algunos en la siguiente galería fotográfica:

Por ejemplo:

La regla de los dos minutos. Inspirada en el consejo de David Allen, afirma que «cuando surja una tarea y esta pueda ser llevada a cabo en menos de dos minutos, céntrate en ella de inmediato. no dejes que quede resonando en el fondo de tu mente, ocupando espacio. Préstale toda tu atención y disfruta de la sensación de haberla completado y poder olvidarte ya de ella». Tu lugar feliz. «Túmbate, cierra los ojos y ve a tu lugar feliz». Si estás en casa, «pasa algo de tiempo en tu habitación dedicada al niksen«. «Sueña despierto«. «Sal fuera y disfruta de un poco de aire fresco«. «Siéntate junto a la ventana y observa el paso de las nubes». Cepíllate los dientes con tu hijo.

