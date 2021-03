Rezar con los salmos: El Señor no quiere holocaustos sino misericordia

No te acuso por tus sacrificios:





¡tus holocaustos están siempre en mi presencia!







Pero yo no necesito los novillos de tu casa







ni los cabritos de tus corrales.







«¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos







y a mencionar mi alianza con tu boca,







tú, que aborreces toda enseñanza







y te despreocupas de mis palabras?







Haces esto, ¿y yo me voy a callar?







¿Piensas acaso que soy como tú?







Te acusaré y te argüiré cara a cara,







El que ofrece sacrificios de alabanza







me honra de verdad;







y al que va por el buen camino







le haré gustar la salvación de Dios».