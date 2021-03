“Les recomiendo un ayuno, un ayuno que no les hará pasar hambre: ayunen de chismes y murmuraciones”.

“Todos somos especialistas en colgar de la cruz a los demás con tal de salvarnos a nosotros mismos. Jesús, en cambio, se deja clavar para enseñarnos a no descargar el mal sobre los demás”, se lee en la cuenta en Twitter del Papa Francisco este 1 de marzo de #Cuaresma.

Precisamente, en el camino cuaresmal, el Papa ha invitado a evitar la tentación de crucificar a los demás con los pecados de la lengua, o sea, a través de los látigos del chisme, los clavos de la calumnia y la lanza afilada de la difamación.

“Les recomiendo un ayuno, un ayuno que no les hará pasar hambre: ayunen de chismes y murmuraciones. Es una forma especial. En esta Cuaresma no hablaré mal de los demás, no cotillearé…. Y esto lo podemos hacer todos. Este es un buen ayuno”. (Ángelus 28.02.2021).

La Cuaresma indica el Papa «es un éxodo de la esclavitud a la libertad» (26.02.2021).

«Es una vida horrible la de esas personas que juzgan siempre a los otros, se la pasan condenando…Es una vida infeliz, cuando Jesús vino para salvarnos; abre tú corazón, perdona, justifica a los otros, comprende, sé tu cercano también a los otros, ten compasión, ten ternura, como la tuvo Jesús», había invitado el Papa en la antepenúltima audiencia antes de Cuaresma (Audiencia 10.02.2021).

Asimismo, el pontífice considera que la Cuaresma, no es tiempo para cargar de moralismos innecesarios a las personas. En años anteriores, ha pedido imitar y seguir a Cristo en el camino de la misericordia. Por ello, insta a los sacerdotes a ser misericordiosos como Jesús y a no obrar como torturadores dentro del confesionario.