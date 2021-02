Revelación del misterio de las «Altas Cruces de Irlanda»

Un nuevo libro arroja luz sobre uno de los iconos católicos más queridos de Irlanda

Construidas a finales del primer milenio, las “altas cruces” de Irlanda son unos iconos culturales de la isla esmeralda. Sin embargo, se sabe poco de ellas. En un libro de publicación reciente, Roger Stalley, profesor emérito de historia del arte en el Trinity College de Dublín, ha reunido los resultados de su investigación y su perspectiva sobre uno de los símbolos católicos más queridos de Irlanda. Stalley habla sobre la investigación necesaria para su nuevo libro, Early Irish Sculpture and the Art of the High Crosses[“La escultura irlandesa temprana y el arte de las altas cruces”], en un artículoen The Irish Times. Aquí puedes leer algunos de sus elementos destacados.

1. La Gran Cruz de Muiredach

Según se lee en su inscripción, esta cruz situada en las ruinas de Monasterboice (condado de Louth) fue encargada antes de 924. El profesor Stalley escribe en The Irish Timesque el autor muestra un notable enfoque naturalista, que incluye detalles muy finos como espadas, cuernos y broches. El mismo estilo puede encontrarse en otras seis cruces, ubicadas en Kells, Clonmacnoise y Durrow (condado de Offaly).

2. El juicio final

En The Irish Times, Stalley señala que asunciones comunes sobre el arte medieval, como que carecía de innovación y creatividad, se ven desmentidas en las obras del “Maestro Muiredach”, nombre que recibe el autor anónimo de las altas cruces. En el grabado del juicio final encontrado la cruz en Monasterboice, muestra creatividad y humor al incluir demonios pateando las almas de los malignos y hombres tirándose mutuamente de las barbas.

BOISVIEUX Christophe | Hemis via AFP

3. Piedra misteriosa

Durante mucho tiempo, los historiadores no lograban ubicar con precisión el enorme bloque de arenisca de donde surgió la “Gran Cruz”. En The Irish Times, Stalley apunta a pruebas geológicas recientes que sugieren que la piedra podría haber venido de una colina en Carrickleck, a unos 22 kilómetros del lugar de la Gran Cruz.

4. Tallada con antelación

Otro misterio antiguo que abordó Stalley y describió para The Irish Times gira en torno al intrincado grabado de las enormes piedras. ¿La talla se realizó antes o después de alzar la piedra del suelo? Stalley mantiene que probablemente se tallara antes de que la piedra se irguiera, señalando que hay partes de la cruz que no se podrían haber tallado de otra manera.

5. Se empleó un taladro de bombeo

Según explica Stalley en The Irish Times, algunos de los grabados desvelan el uso de una serie de herramientas refinadas de talla, incluyendo un taladro de bombeo, que ya se usaba en la antigua Grecia.

6. Erección de la cruz

La cabeza de la cruz de Muiredach hubo de ser depositada verticalmente desde un lugar elevado, un enorme desafío que, según Stalley, precisó de un elevador de 9 metros de altura.

7. Las cruces venían de un patronazgo superior

Las “altas cruces” comparten no sólo un estilo común, sino también un patronazgo común. La presencia de símbolos aristocráticos como cuadrigas, guerreros y cazadores en la base de las cruces ha llevado a Stalley a proponer la hipótesis de que los patrocinadores de las cruces eran de origen aristocrático.

8. “Iconos metidos en una cruz”

Los refinados grabados de la cruz los distinguen de las esculturas normales. Stalley cita a un experto que describió las “altas cruces de Irlanda” como “iconos sacados de una iglesia y pegados en la cara de una cruz”.

9. Sin necesidad de inscripciones

La mayoría del arte medieval se acompañaba de breves inscripciones que describían las obras. Sin embargo, las cruces irlandesas no necesitaban ninguna explicación. Según explica Stalley, su mensaje probablemente era tan conocido para las comunidades locales que no había necesidad de inscripciones.

10. Podrían trasladarse a interiores para su conservación

El crecimiento de líquenes en los últimos años ha puesto en riesgo la preservación de las cruces irlandesas. Por este motivo, Stalley cree que algunos de estos icónicos monumentos exteriores podrían trasladarse llegado el momento a interiores para asegurar su conservación.