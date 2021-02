Has sido convocado para amar. ¿Qué responderás?

Tu camino es el de la santidad, no hay otro. Este es el único que importa. Debes amar al Dios que te ama y pedirle las gracias que vas a necesitar

“Caritas Christi Urget Nos”.

Hemos sido convocados como católicos para amar y dar ejemplo con nuestras vidas. No es una convocatoria o un llamado cualquiera, este te concierne y es para ti.

«Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo» (Levítico 19, 2)

Amable lector, tu camino es el de la santidad, no hay otro. Este es el único que importa. Debes amar al Dios que te ama y pedirle las gracias que vas a necesitar. Él gustoso te va a ayudar en el camino de tu vida.

Decía el papa Benedicto: “Ser santos es ser amigos de Dios”. Nada más sencillo de lograr.







Jesús siempre sale al paso

Desde niño he soñado con una santidad inalcanzable, un santo oculto del que solo Dios lo sepa, pero la vida me ha llevado por otros caminos.

Y en ellos me he encontrado en cada recodo a Jesús, sentado sobre una gran roca, mirándome con ternura y sonriendo como diciendo:

“Bueno Claudio, y esa rebeldía ¿hasta cuándo? No tienes idea lo que me cuestas”.

Yo le he sonreído también. Me rendí ante tanto amor y aquí estoy, amándolo, escribiendo y compartiendo estos relatos de mi búsqueda de la verdad.

Jesús a lo largo de mi vida siempre me ha salido al paso, me extiende la mano y me dice: “Ven Claudio, deja que te muestre el camino”. Esa intimidad divina ha marcado mi vida. He vivido este salmo extraordinario:

“El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.”

Sue McDonald | Shutterstock

Urgente

Siempre recuerdo una pequeña capilla a la que me gustaba ir los mediodías después de un frugal almuerzo, para orar. Me quedaba allí la hora de almuerzo, acompañando a Jesús en aquel bellísimo sagrario.

Un mediodía llegué apurado y me topé de frente con un letrero enorme sobre el altar con esta frase en latín: “Caritas Christi Urget Nos”. Traducido significa:

“El amor de Cristo nos urge” (2º Carta a los Corintios, 5, 14).

Saliendo de aquella capilla me encontré con una persona pidiendo una limosna. Se veía que estaba muy necesitado. Me extendió sus manos y recordé esa frase latina que acababa de leer y había anotado en un papelito para llevarla siempre conmigo: “Nos urge el amor de Cristo”.

Lo abracé y le ayudé como pude. Le obsequié palabras de consuelo y ánimo. También recordé las palabras que solía decir san Alberto Hurtado, un santo chileno: “El pobre es Cristo”. Me marché feliz, seguro que había abrazado a Cristo en aquel pobre.

Amable lector, has sido convocado para Amar. ¿Qué responderás?