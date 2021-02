Cuba: un videoclip de protesta y una respuesta oficial

Las redes sociales han servido a los artistas cubanos para proponer su punto de vista sobre situaciones que parecían inamovibles en la historia recientes de la isla caribeña

Tal es el caso de un videoclip intitulado “Patria y Vida” en el que una serie de músicos cubanos toman el famoso lema de la Revolución encabezada por Fidel Castro: “Patria o muerte” y lo transforman en protesta, sobre todo a partir de la represión que han sufrido artistas del llamado Grupo de San Isidro.

Para el oficialismo cubano el videoclip es una más de las “recientes acciones para desestabilizar a esta nación”. Y la respuesta de todos los organismos oficiales ha sido muy fuerte, incluso suscitando la intervención del presidente Miguel Díaz-Canel y los calificativos en su contra no se han hecho esperar.

Canción contra canción

La canción, en la que participaron artistas como Yotuel Romero, Descemer Bueno, el dúo Gente de Zona y los raperos Mykel Osorbo y El Funky, es una repulsa al régimen y a la historia oficial cubana, escrita en los últimos sesenta años en los que ha dominado el Partido Comunista.

En el párrafo central dice: “No mas mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas / Ya no gritemos Patria y Muerte sino Patria y Vida / Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos / Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente / ¿Quién les dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente?”

En una respuesta inusitada, Díaz-Canel colgó en redes sociales: «Así se canta a la Patria / Vivo en un país libre / cual solamente puede ser libre / en esta tierra en este instante / y soy feliz porque soy gigante», de la “Pequeña serenata diurna” del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

Del himno nacional al revuelo

Tras la irrupción del tema contestatario producido entre La Habana y Miami, los medios oficiales de la isla intentaron contrarrestar la posible fuerza del videoclip cubriéndolo de denuestos como un videoclip “trapero y cobarde” y llamando a sus autores “ratas” y “mercenarios”.







Incluso, la televisión oficial hizo un llamado a los cubanos para que, un día después de que el videoclip fuera subido a las redes, cantaran al unísono el himno nacional. La respuesta del Gobierno y la de sus medios oficiales, ha hecho que toda la isla conozca la canción.

Una letra que incorpora muchos temas de la actualidad, pero que también explota la canción de protesta –como la de la Nueva Trova Cubana—para decir, entre otras cosas: «Ya ustedes están sobrando / ya no le queda / ya se van bajando / El pueblo se cansó de estar aguantando /un nuevo amanecer estamos esperando»

Momento de transición

«Patria o muerte gritamos miles anoche con el aplauso de las 9 y el himno de Perucho Figueredo. Quisieron borrar nuestra consiga y Cuba la viralizó en las redes», escribió Díaz Canel, en referencia a la convocatoria a cantar el himno nacional un día después de la irrupción del videoclip.

La consigna que identificó la revolución cubana y que se hizo popular en todos los movimientos revolucionarios de América Latina es, en el videoclip, el leit-motiv para decir, en palabras de Romero: «Se acabó, se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó la tortura, se acabó el encarcelamiento, se acabó la prisión, se acabó el no dejarte ser como tú eres”.