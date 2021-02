Rezar con los salmos: ¡Busca al Señor y te responderá!

Glorifiquen conmigo al Señor,





alabemos su Nombre todos juntos.







Busqué al Señor: él me respondió







y me libró de todos mis temores.







Miren hacia él y quedarán resplandecientes,







y sus rostros no se avergonzarán.







Este pobre hombre invocó al Señor:







él lo escuchó y los salvó de sus angustias.







Los ojos del Señor miran al justo







y sus oídos escuchan su clamor;







pero el Señor rechaza a los que hacen el mal







para borrar su recuerdo de la tierra.







Cuando ellos claman, el Señor los escucha







y los libra de todas sus angustias.







El Señor está cerca del que sufre







y salva a los que están abatidos.