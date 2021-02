Papa Francisco: El fútbol es también un camino hacia la santidad

El Pontífice recibió hoy a los ejecutivos y futbolistas del equipo de fútbol italiano Sampdoria: Jugar en equipo siempre.

El papa Francisco afirmó hoy que el fútbol también puede ser un camino para una vida de madurez y de santidad.

«No he preparado un discurso. Sólo me gustaría decir que estoy contento, y decirles que el deporte.., y también el fútbol es un camino hacia la vida, la madurez y la santidad». Así el Papa agradeció la visita de los jugadores y los ejecutivos del equipo de futbol italiano Sampdoria en el Palacio Apostólico Vaticano este viernes 19 de febrero.

«Se puede seguir adelante. Pero nunca se puede seguir solo, siempre en equipo, eso es importante», dijo ante los pupilos del director técnico Claudio Raniero.

«Las victorias más hermosas son las del equipo. En casa, al futbolista que juega para sí mismo le decimos que «se come la pelota«: coge el balón para sí mismo y no mira a los demás. No. Siempre hacer equipo».

La segunda recomendación del Papa: «no perder el deporte amateur, el deporte que nace de la vocación de hacerlo. Los demás intereses son secundarios, lo importante es que siempre sigue siendo el aficionado. Les deseo todo esto. Rezaré por ti y te pido que reces por mí. Y ahora os doy la bendición a todos».

Aficionado de fútbol, el Papa había afirmado: «El atleta es un poco como el santo: conoce la fatiga pero no le pesa”.

El papa latinoamericano ha manifestado en diversas ocasiones su pasión por el deporte. «El sacrificio es un término que el deporte comparte con la religión. A nadie le gusta trabajar porque la fatiga es un peso que te rompe. Sin embargo, si en la fatiga logras encontrar un significado, entonces tu yugo se hace más ligero». (Entrevista a SportWeek 02 de enero de 2021).

El Papa afirmaba que no es suficiente con soñar ser exitosos. «Hay que despertar y trabajar duro. Por eso el deporte está lleno de gente que, con el sudor de su frente, ha vencido a los que nacieron con talento en sus bolsillos. Por eso nos conmueven ciertas victorias».