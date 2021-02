Cuaresma en familia: ¿Has visto esta propuesta telemática?

Recursos e ideas para convertir estos cuarenta días en "un tiempo con F" y hacer de tu casa un espacio de encuentro con Dios

¿Tienes la sensación de que el tiempo vuela? ¿Te parece que fue ayer cuando empezamos el año? El 31 de enero me pasó algo que quiero contarte. Era domingo, estaba tranquila y para organizarme el mes cogí el calendario de febrero. Todo bien hasta que llegué al día 17 y lo vi con un color diferente.

No recordaba ningún cumpleaños de la familia o amigos. No era ningún aniversario. Me dije: ¿qué será? Entonces leí la letra pequeña:

“Miércoles de Ceniza. Empieza el tiempo litúrgico fuerte de Cuaresma”

Se me escapó un «¡Wow, ya cuaresma!». La urgencia de encontrar qué hacer para vivir este tiempo fuerte, me hizo pensar en santa Teresa de Jesús que decía:

“En tiempos recios, amigos fuertes de Dios”.

Y ciertamente recios son los tiempos que vivimos. Por eso necesitamos hacernos amigos fuertes de Dios.

El mejor lugar para acercarse más a Dios

La experiencia de la pandemia nos ha dejado la importancia de la familia como Iglesia doméstica y la necesidad de hacer que la Iglesia sea “una familia de familias”.

Entonces, ¿qué mejor lugar que la familia para crecer en amistad fuerte con Dios? ¿Te imaginas vivir esta Cuaresma en familia? Sería emocionante rezar juntos, montar juntos un rincón de cuaresma en casa, aprender alguna canción… Piensa qué momentos tan bonitos puedes vivir con tu familia.







Por eso te invitamos a vivir Cuaresma en familia, desde hoy en Hozana. Me he dado cuenta de que fuertes y familia empiezan con F. ¿Y si haces de esta cuaresma un tiempo con F?

1. F de fa la 4ª nota musical

Vivir cuaresma en familia es cantar juntos y escuchar juntos lo que Dios quiere decirnos en la música de la vida.Es hablar juntos, con Dios, de la belleza y las dificultades de la convivencia.

2. F de fe

Vivir cuaresma en familia es aceptar ser sostenido por la fe de los otros y contribuir a sostener la fe de los demás.

3. F de fidelidad

Vivir cuaresma en familia es celebrar la fidelidad del amor de Dios y la de cada uno de los miembros de la familia.

4. F de fortalecer

Vivir cuaresma en familia es fortalecer nuestra relación con Dios, con los demás y con la naturaleza. A ello nos llama el Año Familia Amoris Laetitia (la alegría del amor), que se inicia el 19 de marzo 2021.

5. F de fuente

Vivir cuaresma en familia es dejar que brote el agua del testimonio que hace crecer la experiencia de Dios en cada uno de los miembros de la familia.







Educar en la oración comunitaria

La naturaleza nos educa. Siembra en otoño, paciencia en invierno, eclosión de vida en primavera, y recogida en verano. Démonos el tiempo y el espacio para rezar en familia, para educarnos juntos en la oración.

Una manera de hacerlo es por medio del itinerario “Cuaresma en familia”, que trae sorpresas para niños, jóvenes adultos y abuelos.

“Elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres; sólo orando junto con sus hijos, el padre y la madre (…) calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar” (San Juan Pablo II, Familiaris consortio § 60). «¡Somos responsables de lo que sembramos, no de lo que crece!» P. Jean-Noël Bezançon

Siembra la Palabra de Dios día a día.

Espera con paciencia la conversión en estos 40 días.

Celebra cada domingo de cuaresma. Así el domingo de Pascua, tu hogar será una explosión de la vida, de la alegría, del gozo profundo de la resurrección. Recoge el fruto de tu esperanza. Dios resucitó a Jesús, tienes la certeza de que también tú resucitarás con él.

Felicidad también empieza con F: ¡Feliz cuaresma en familia!

Por la Hermana Manoli Alcaide, de Hozana.