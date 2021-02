“El Puma” cada vez más reflexivo: “Dios me dio otra oportunidad”

José Luis Rodríguez reapareció en la TV de la mano de Don Francisco, instancia en la que habló de su vida luego del trasplante y todo lo que ha hecho Dios con él

“(…) Abrí los ojos y di gracias a Dios porque estaba respirando sin el oxígeno auxiliar, eso es maravilloso, eso es volver a vivir, eso es dar gracias a Dios”.

Estas palabras pertenecen a uno de los cantautores latinoamericanos más populares, José Luis Rodríguez, o simplemente “El Puma”. Lo hizo en el debut del nuevo programa del legendario Mario Luis Kreutzberger, “Don Francisco”, en CNN en Español (Reflexiones 2021).

Una vez más la audiencia ha sido testigo de un “Puma” más reflexivo y receptivo, un hombre que ha atravesado por un delicado estado de salud debido a una fibrosis pulmonar. Esta situación generó que en 2017 fuera sometido a un doble trasplante de pulmón.

Inmediatamente, un largo proceso de recuperación, que aún continúa, pues su vida es la música y volver a cantar. Pero hoy «El Puma» parece estar más vivo que nunca y en eso siempre aparece su referencia a Dios.

Con respecto al trasplante dijo: “Eso es un milagro que a mi edad pues se tomarán el riesgo ese equipo de médicos, pues pensando que me podía quedar ahí en el quirófano, pues tomaron el riesgo a mi edad y Dios me consiguió el milagro”.







Te puede interesar:

“El Puma” José Luis Rodríguez: “Soy un milagro de Dios”





¿Para qué vivir?

En uno de los pasajes de la entrevista, en el que además de hablar sobre la pandemia, la cuarentana y los nuevos pulmones, Don Francisco hizo referencia al libro que escribió «El Puma» luego del trasplante. El nombre de esa obra es “Para qué vivir”. Precisamente, «El Puma» intentó dar una respuesta.

“Para reflexionar, dar el amor que no tuve tiempo de dar besos, que por viajar tanto no pude dar tampoco consejos, caricias, conversaciones con amistades, con gente del público”, expresó.

“O sea que me faltaban cosas y todo, me faltan cosas que son, me las reservo. Pero esas cosas, si Dios me permite, pues estoy realizando las con esta pausa de esta pandemia, pues el mundo a la tierra va a seguir girando alrededor del sol, o sea que vamos a seguir cumpliendo nuestras metas”, agregó un hombre que si bien no se identifica como católico, desde hace años expresa que gracias a Cristo su vida ha cambiado.

Detrás de los pulmones, la fe

En determinado momento de la entrevista, Don Francisco le mostró a “El Puma” imágenes de cuando estaba en el hospital rezando un Padrenuestro. Fue ahí donde el entrevistado se volvió a emocionar y recordar una vez más cuán cerca estuvo de la muerte.

“Era como despedirse a cada rato. Todo ser vivo tiene que pasar por ese momento. Pero el asunto es prepararse. Para los que creemos que hay algo más que esto, que hay un cielo, un infierno (…)», esbozó.

Una vez más su agradecimiento a Carolina, su esposa, su asistente y a los médicos.

“Sin Dios y sin Carolina (la esposa) y sin mi asistente hubiese sido imposible”, señaló.

“Agárrense de las manos”

Por último, la esperanza. “Nos volveremos a agarrar de las manos”, contó «El Puma» con mucha tranquilidad en relación al avance de la vacunación contra la pandemia del coronavirus. Pero más allá de estas consideraciones particulares, hasta aquí el testimonio de un hombre que sabe muy qué significa vivir sin oxígeno, ese aliento vital tan en boga por estos días a nivel mundial.

«El Puma» regresó a la TV y lo hizo una vez más para agradecerle a Dios por haberle dado “otra oportunidad”, como él mismo ha dicho.







Te puede interesar:

“El Puma”, el coronavirus y un emotivo mensaje que te hace decir “AMÉN”











Te puede interesar:

¿Y si nos agarramos de las manos y rezamos por la salud de “El Puma”?